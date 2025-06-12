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Угорці хотіли отримати інформацію про розташування української ППО, — Зеленський
Військова служба нацбезпеки Угорщини намагалася дізнатися про місце розташування систем ППО і військових підрозділів на території України. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю угорському виданню Valasz.
«Будапешт намагався втрутитися у внутрішні справи України десятками різних способів. Ми зупинили незаконне розповсюдження закарпатських паспортів ще до війни. У нас є додаткові фотографії та відео різних зустрічей, організованих Угорською військовою службою національної безпеки (KNBSZ) на території Угорщини, які ми також опублікуємо за потреби. Я не хочу нікому погрожувати, але у нас справді є все. Також те, як KNBSZ платила своєму агенту. Ми все задокументували. Угорська мережа була побудована з 2021 року, а військові питання ставилися у 2024−25 роках. Остання передача інформації відбулася 25 березня цього року. Навіщо було шукати наші вразливі місця в українсько-угорському прикордонному районі? Чому угорці хотіли отримати інформацію про те, де ми там розгорнули зенітно-ракетну систему С-300? Тому що їх це цікавило. Також були конкретні запитання в їхніх телефонах — у нас вони теж є — в одинадцяти пунктах вони, серед іншого, запитували, що скажуть жителі Закарпаття про присутність угорських миротворців. І де розміщені наші різні військові частини. Як нам реагувати на це під час війни? Я не кажу, що Будапешт чогось хоче, але якщо він цього не хоче, то для кого він збирає інформацію? Я запитав у представників НАТО, чи просили вони угорців збирати дані про такі речі. Вони відповіли, що ні. Я президент країни, яка перебуває у стані війни — як би ви відреагували на моєму місці?» — сказав Зеленський.
Під час розмови Зеленський додав, що позиція Віктора Орбана не відображає позицію Угорщини в цілому. Але політика його, на жаль, антиукраїнська. І антиєвропейська.
«Він використовує це у своїй внутрішній політиці, він хоче використати війну в Україні на свою користь для виборів. Що несправедливо. Він засипає суспільство неправдивою інформацією, яка радикалізує людей. Ось так погіршуються наші двосторонні відносини. Я вже говорив про його паспортизацію. Ну, а потім з російського боку з'явилися гігантські плакати з портретами наших лідерів. Хіба в Угорщині не відбувається щось подібне? Угорщина є членом ЄС і НАТО. Вона не може поводитися так, як ненавидить і те, й інше. Я розумію, що є бюрократія ЄС, а є внутрішні справи. Можливо, він думає, що може щось зробити для себе за допомогою нафти та газу, тому він робить ставку на добрі відносини з путіним та погані стосунки з Україною. Він думає, що поставив на хорошого коня, але я переконаний, що він програє», — зазначив президент України.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Німеччина готова покарати Угорщину та Словаччину за недотримання ними цінностей ЄС.818
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