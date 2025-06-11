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Відірватися неможливо: рецепт соусу з червоних порічок на зиму
Літо вже повністю набуло своїх прав, і у господарок починається сезон заготівель. Багато кулінарок починають його з приготування соусів.
Так, кулінари сайту «Моя господиня» запропонували рецепт смачного соусу з червоних порічок, який підійде до м'яса, риби, курки.
Інгредієнти:
Червоні порічки — 1 кг
Сіль, цукор, коріандр, імбир, чорний перець, запашний перець, часник, яблучний оцет.
Приготування:
Порічки 1 кг відокремити від гілочок. Пробити блендером, перетерти через ситечко.
Поставити на вогонь, додати 1 ч. л солі та цукор (150 — 200 г), 1 ч. л коріандру, 1 ч. л імбиру, чорний та запашний перець горошком, 3−4 зубчики часнику.
За бажанням, додати кориці на кінчику ножа (кориця дає дуже сильний аромат), гвоздику, прованські трави.
Варити близько 10 хвилин.
Додати 2 ст. л. яблучного оцту.
Якщо смак здасться дуже насиченим, можна додати 100 мл води.
Довести до кипіння та розлити по стерильних банках.
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