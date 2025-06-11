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Шоу-бізнес

Власна унікальність: стартували зйомки популярного інтелектуального шоу

18:01 11 червня 2025
шоу для кмітливих «Клуб 1%»

Розпочалася робота над другим сезоном популярного ігрового телешоу для кмітливих «Клуб 1%», премʼєра якого відбулася у минулому році. Зараз триває кастинг учасників, а премʼєра проєкту відбудеться восени 2025 року. За правилами гри, яка популярна у багатьох країнах світу, найкмітливіші гравці матимуть змогу виграти 100 тисяч гривень на реалізацію своєї мрії. Ведучим інтелектуальної гри залишається Тімур Мірошниченко.

Відомо, що у другому сезоні візьмуть участь 1200 знатоків, відібраних на кастингу. За правилами проєкту, у кожному випуску 100 героїв будуть змагатися у вирішенні задач різної складності. Переможе той, хто відповість на запитання, яке під силу лише 1% людей. За словами продюсерів проєкту шоу націлено на те, щоб дати можливість глядачам підтвердити власну унікальність та відкрити нові здібності і межі розуму.

Нагадаємо, українські зірки відправилися на зйомки загадкового телепроєкту.

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