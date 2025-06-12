- 08:17 Овнам — енергія, Ракам — емоції, а Левам — творчість: гороскоп на 13 червня для всіх знаків Зодіаку
- 00:07 Україна U21 прикро програла Данії на старті Євро-2025: відеоогляд матчу
- 12.06 22:27 Тест «Ресторанний етикет» від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської
- 12.06 22:00 Незвичайний салат від кулінарки-гастроблогерки Марини Гармаш: смакує зі смаженою картоплею
- 12.06 21:30 Загадкова каблучка на пальці доньки Джолі та Пітта спровокувала чутки про можливі заручини
- 12.06 21:01 Найкращі овочі та фрукти від гіпертонії: обов’язково включіть їх до свого меню
- 12.06 20:45 «Квіткові натюрморти відновлюють нас, як сама природа», — колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк
- 12.06 20:32 Рік рідні сподівались і чекали: на Вінниччині попрощалися з воїном, який прийняв останній бій на Донеччині
- 12.06 20:07 Кабачковий торт із зеленню: приготуйте за цим рецептом і не переживайте за свою талію
- 12.06 19:57 Дівам — «Закохані», Терезам — «Світ», а Тельцям — «Королева Пентаклів»: Таро-прогноз та поради карт на 13 червня
- 12.06 19:43 Не лише не додадуть, а й заберуть: кого з пенсіонерів і чому змусять повернути виплати
- 12.06 19:34 Зеленський назвав умову, коли «москва зазвучить миролюбно»
Меган Маркл поділилася особистими фото, а Гаррі промовчав: що відбувається у родині
Протягом багатьох років Меган Маркл активно використовує свої сторінки у соціальних мережах для того, щоб ділитися особистими моментами. У своїх останніх постах герцогиня Сассекська представила фотографії доньки Лілібет, які ніколи раніше не публікувалися. Причиною став четвертий день народження дівчинки, пише edatv.news. Тим часом принц Гаррі тримається в тіні та подалі від публікацій Меган Маркл.
День народження Лілібет також став ідеальним приводом для Меган поділитися подробицями про поїздку своєї родини до «Діснейленду». Хоча родина часом обирає приватність, це був особливий момент. Цей захід став можливістю поділитися зі своїми підписниками моментами щастя та веселощів у тематичному парку.
Меган опублікувала кілька фотографій, на яких її діти насолоджуються атракціонами. Принц Гаррі не коментував публікації дружини, але, схоже, це був особливий момент для всієї родини. Попри постійну увагу ЗМІ, з якою вони стикаються, такі жести показують, що зрештою сім'я залишається їхнім пріоритетом.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що принц Гаррі може ухвалити рішення, яке впливає на його дітей.
228
Читайте також: Це божевілля: принц Гаррі та Меган Маркл знов під шквалом критики
Читайте нас у Facebook
Дівам — «Закохані», Терезам — «Світ», а Тельцям — «Королева Пентаклів»: Таро-прогноз та поради карт на 13 червня