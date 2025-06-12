Меган Маркл поділилася особистими фото, а Гаррі промовчав: що відбувається у родині

Протягом багатьох років Меган Маркл активно використовує свої сторінки у соціальних мережах для того, щоб ділитися особистими моментами. У своїх останніх постах герцогиня Сассекська представила фотографії доньки Лілібет, які ніколи раніше не публікувалися. Причиною став четвертий день народження дівчинки, пише edatv.news. Тим часом принц Гаррі тримається в тіні та подалі від публікацій Меган Маркл.

ВІДЕО ДНЯ

День народження Лілібет також став ідеальним приводом для Меган поділитися подробицями про поїздку своєї родини до «Діснейленду». Хоча родина часом обирає приватність, це був особливий момент. Цей захід став можливістю поділитися зі своїми підписниками моментами щастя та веселощів у тематичному парку.

День народження Лілібет також став ідеальним приводом для Меган поділитися подробицями про поїздку родини до "Діснейленду"

Меган опублікувала кілька фотографій, на яких її діти насолоджуються атракціонами. Принц Гаррі не коментував публікації дружини, але, схоже, це був особливий момент для всієї родини. Попри постійну увагу ЗМІ, з якою вони стикаються, такі жести показують, що зрештою сім'я залишається їхнім пріоритетом.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що принц Гаррі може ухвалити рішення, яке впливає на його дітей.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

228

Читайте нас у Facebook