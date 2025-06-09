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Це божевілля: принц Гаррі та Меган Маркл знов під шквалом критики

17:23 9 червня 2025
Танець Меган Маркл. Скрин відео

Принц Гаррі та Меган Маркл зіткнулися з негативною реакцією користувачів соціальних мереж та королівських експертів через нове відверте відео, яким поділилася герцогиня. На відео видно, як вагітна Меган танцює разом із Гаррі під The Baby Momma Dance у пологовій залі перед народженням принцеси Лілібет.

Вашингтонська експертка із зовнішньої політики Найл Гардінер поділилася своїми думками з цього приводу на X та закликала королівську родину позбавити Сассексів їхніх титулів, пише geo.tv

«Це божевілля. Королева була б вражена. Королівських титулів Меган та Гаррі слід позбавити якомога швидше», — написала вона.

Королівський біограф Анджела Левін погодилася, сказавши: «Я теж вражена. Просто жахливо».

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Згадане відео було опубліковано Меган у її Instagram з нагоди четвертого дня народження Лілібет.

Раніше, як повідомляли «ФАКТИ» Меган Маркл викрили у брехні.

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