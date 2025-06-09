Це божевілля: принц Гаррі та Меган Маркл знов під шквалом критики

Принц Гаррі та Меган Маркл зіткнулися з негативною реакцією користувачів соціальних мереж та королівських експертів через нове відверте відео, яким поділилася герцогиня. На відео видно, як вагітна Меган танцює разом із Гаррі під The Baby Momma Dance у пологовій залі перед народженням принцеси Лілібет.

ВІДЕО ДНЯ

Вашингтонська експертка із зовнішньої політики Найл Гардінер поділилася своїми думками з цього приводу на X та закликала королівську родину позбавити Сассексів їхніх титулів, пише geo.tv

«Це божевілля. Королева була б вражена. Королівських титулів Меган та Гаррі слід позбавити якомога швидше», — написала вона.

Королівський біограф Анджела Левін погодилася, сказавши: «Я теж вражена. Просто жахливо».

РЕКЛАМА

Згадане відео було опубліковано Меган у її Instagram з нагоди четвертого дня народження Лілібет.

Раніше, як повідомляли «ФАКТИ» Меган Маркл викрили у брехні.

РЕКЛАМА

587

Читайте нас у Facebook