Найважливіший момент: принц Гаррі та Меган Маркл зворушили світлинами з Лілібет

Стосунки між принцом Гаррі та його батьком, королем Чарльзом, залишається гарячою темою в британській королівській родині. Немає сумнівів, що зв'язок між монархом та його сином пройшов кілька фаз напруженості за останні роки. Одна річ, яка, здається, є найболіснішою для короля, — відстань від його онуків, особливо принцеси Лілібет. Це відчуження було помітним, враховуючи, що маленька дівчинка, яка нещодавно відсвяткувала свій четвертий день народження, майже не знайома з дідусем, пише catalunyadiari.com.

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Однак нещодавня публікація Меган Маркл трохи відкрила особисте життя родини. Найважливішим з усіх є знімок, на якому принц Гаррі тримає свою новонароджену доньку. На зображенні дівчинка, яку досі не бачили на публіці безпосередньо з батьком, пильно дивиться на нього. Гаррі виглядає глибоко пов'язаним зі своєю донькою, а Лілібет загорнута у ковдру.

Ця чорно-біла фотографія передає момент сімейної близькості, який підкреслює любов і зв'язок між батьком і дочкою. Що робить це зображення ще актуальнішим, так це той факт, що це перший раз, коли Гаррі та його дочка з'являються разом крупним планом.

Досі, хоча Арчі показували кілька разів, особливо коли вони ще були частиною королівської родини, Лілібет тримали далі від камер. Це викликало занепокоєння в деяких колах, які вказують на дистанцію від решти королівської родини.

Меган поділилася своїми почуттями в емоційному дописі: «З днем народження нашу прекрасну дівчинку! Чотири роки тому вона з'явилася у нашому житті, і кожен день завдяки цьому яскравіший і кращий. Дякую всім, хто посилає їй любов і святкує її особливий день!»

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Образ принца Гаррі та Лілібет показує те, що могло б бути моментом сімейної єдності. Однак його затьмарила політична та особиста дистанція між Сассексами та рештою королівської родини.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що принц Гаррі та Меган Маркл знов опинилися під шквалом критики.

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