41.09 / 41.62 47.49 / 48.24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Де і коли дивитись у прямому ефірі Україна U21 — Фінляндія U21: розклад трансляцій та прогноз на матч Євро-2025

12:01 13 червня 2025
Україна U21&nbsp;— Данія U21

У неділю, 15 червня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка програла на старті Данії (2:3), проведе у словацькому Кошиці другий матч групового турніру чемпіонату Європи проти команди Фінляндії, яка в 1-му турі ледь не здолала Нідерланди (2:2).

У минулі роки молодіжні збірні України та Фінляндії протистояли один одному п'ять разів. «Жовто-сині» перемогли двічі, двічі було зафіксовано нічию і в одному поєдинку успіх сприяв мешканцям півночі (загальна різниця м'ячів — 5:4 на користь нашої команди).

Фаворитом майбутнього поєдинку букмекери вважають підопічних Унаї Мельгоси. Наприклад, контора Favbet приймає ставки на перемогу представників Суомі (назва Фінляндії фінською мовою) з коефіцієнтом 3,95 нічиєю — 3,60, на виграш української «молодіжки» — 1,81.

У прямій трансляції поєдинок Україна U21 — Фінляндія U21 дивіться о 19:00 на безкоштовних телеканалах «Перший» та MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та кабельних мережах. Також пряму трансляцію зустрічі проведе медіасервіс MEGOGO.

РЕКЛАМА

Євро-2025. Група D. 2-й тур

15 червня (неділя)

Україна U21 — Фінляндія U21 19:00 «Перший», MEGOGO, MEGOGO Спорт

РЕКЛАМА

Ще в одному матчі у групі цього ж дня у Пряшеві зіграють Данія та Нідерланди (початок — о 22:00).

Становище команд: 1. Данія — 3 очки (різниця м'ячів — 3:2); 2. Нідерланди — 1 (2:2); 3. Фінляндія — 1 (2:2); 4. Україна — 0 (2:3).

Як відомо, в останньому матчі у групі українська команда зустрінеться 18 червня з нідерландцями. Нагадаємо, що з групи до плей-оф вийдуть дві найкращі збірні.

Раніше «ФАКТИ» опублікували календар матчів та розклад прямих телетрансляцій клубного чемпіонату світу у США.

Фото uaf.ua

РЕКЛАМА

121

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Одруження Володимира Малухи з Тетяною Чернявською. Фото надала родина Малух

«Хіба може бути щасливою дівчина, яка виходить заміж за інваліда?»: герой «ФАКТІВ» Володимир Малуха зі складною формою ДЦП одружився

Гороскоп на 14 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Близнюки дізнаються багато цікавого, а перед Стрільцями відкриються нові можливості: гороскоп на 14 червня та порада мольфара

Радослав Сікорський

«путін насміхається з Трампа»: польський міністр не стримав емоцій

Суми

Окупація чи тиск: експерт розповів, чого очікувати на Сумському напрямку від ворога і в чому його головна мета

Наступний матеріал
Новини партнерів