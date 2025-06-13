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Де і коли дивитись у прямому ефірі Україна U21 — Фінляндія U21: розклад трансляцій та прогноз на матч Євро-2025
У неділю, 15 червня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка програла на старті Данії (2:3), проведе у словацькому Кошиці другий матч групового турніру чемпіонату Європи проти команди Фінляндії, яка в 1-му турі ледь не здолала Нідерланди (2:2).
У минулі роки молодіжні збірні України та Фінляндії протистояли один одному п'ять разів. «Жовто-сині» перемогли двічі, двічі було зафіксовано нічию і в одному поєдинку успіх сприяв мешканцям півночі (загальна різниця м'ячів — 5:4 на користь нашої команди).
Фаворитом майбутнього поєдинку букмекери вважають підопічних Унаї Мельгоси. Наприклад, контора Favbet приймає ставки на перемогу представників Суомі (назва Фінляндії фінською мовою) з коефіцієнтом 3,95 нічиєю — 3,60, на виграш української «молодіжки» — 1,81.
У прямій трансляції поєдинок Україна U21 — Фінляндія U21 дивіться о 19:00 на безкоштовних телеканалах «Перший» та MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та кабельних мережах. Також пряму трансляцію зустрічі проведе медіасервіс MEGOGO.
Євро-2025. Група D. 2-й тур
15 червня (неділя)
Україна U21 — Фінляндія U21 19:00 «Перший», MEGOGO, MEGOGO Спорт
Ще в одному матчі у групі цього ж дня у Пряшеві зіграють Данія та Нідерланди (початок — о 22:00).
Становище команд: 1. Данія — 3 очки (різниця м'ячів — 3:2); 2. Нідерланди — 1 (2:2); 3. Фінляндія — 1 (2:2); 4. Україна — 0 (2:3).
Як відомо, в останньому матчі у групі українська команда зустрінеться 18 червня з нідерландцями. Нагадаємо, що з групи до плей-оф вийдуть дві найкращі збірні.
Раніше «ФАКТИ» опублікували календар матчів та розклад прямих телетрансляцій клубного чемпіонату світу у США.
Фото uaf.ua121
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