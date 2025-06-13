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Ухилянт ударив ножем військовослужбовця ТЦК в Одесі

11:11 13 червня 2025
В Одесі поранили військового з ТЦК та СП. Фото Pixabay

В Одесі, як раніше і у Харкові, на військослужбовця ТЦК та СП був здійснений напад з ножем.

Як повідомляють в Одеському обласному територіальному центрі комплктування та соціальної підтримки, надзвичайна подія сталася напередодні під час проведення заходів оповіщення спільною групою у складі представників ТЦК та поліцейських.

«Громадянина було зупинено для перевірки військово-облікових документів… На законну вимогу надати документи громадянин відповів агресією, відмовився виконувати законні вимоги та вчинив спробу втекти. Під час втечі громадянин застосував холодну зброю, завдавши ножове поранення військовослужбовцю ТЦК та СП», — йдеться в повідомленні.

Військові та поліцейські затримали нападника, його доставили до відділення поліції для подальшого проведення слідчих дій. На щастя, життю та здоров'ю пораненого військовослужбовця нічого не загрожує, йому надається медична допомога.

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В Одеському обласному ТЦК та СП розцінили цю НП як «перетин усіх червоних ліній» та «прямий удар по здатності країни до самозахисту».

Раніше при схожих обставинах на Рівненщині чоловіки мобілізаційного віку напали на військовослужбовців ТЦК, завдавши їм тілесних ушкоджень та пошкодивши техніку військових.

Фото Pixabay

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