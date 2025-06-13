41.09 / 41.62 47.49 / 48.24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Шлях України до НАТО незворотний: в Альянсі виступили з новою заявою

16:24 13 червня 2025
генсек НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що політичне зобов’язання України щодо майбутнього членства в НАТО залишається незмінним. Навіть у випадку, якщо це прямо не згадано у заключному комюніке майбутнього саміту в Гаазі. Раніше повідомлялося, що Трамп планує відвідати червневий саміт НАТО.

«Незворотний шлях України до НАТО існує, і я очікую, що він залишиться після саміту, — сказав Рютте в Chatham House у Лондоні, повідомляє Sky News. — Чи згадується це знову в комюніке, на мою думку, не має значення, оскільки всі раніше узгоджені формулювання залишаються в силі — доки ми не вирішимо, що цього більше немає».

Зауваження Рютте відбулися після новин про те, що комюніке саміту, яке буде оприлюднено після зустрічі НАТО наприкінці червня, може не містити жодних згадок про росію та Україну.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що рф може стати загрозою для НАТО, навіть не відновлюючи військо, а також про те, як «коаліція охочих» готується до припинення допомоги Україні від США.

РЕКЛАМА

165

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 14 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Близнюки дізнаються багато цікавого, а перед Стрільцями відкриються нові можливості: гороскоп на 14 червня та порада мольфара

Одруження Володимира Малухи з Тетяною Чернявською. Фото надала родина Малух

«Хіба може бути щасливою дівчина, яка виходить заміж за інваліда?»: герой «ФАКТІВ» Володимир Малуха зі складною формою ДЦП одружився

Таро-прогноз на 14 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Дівам — «Зірка» та приємні враження, Козерогам — «Сонце» та заслужений відпочинок: Таро-прогноз на 14 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів