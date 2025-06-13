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Шлях України до НАТО незворотний: в Альянсі виступили з новою заявою
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що політичне зобов’язання України щодо майбутнього членства в НАТО залишається незмінним. Навіть у випадку, якщо це прямо не згадано у заключному комюніке майбутнього саміту в Гаазі. Раніше повідомлялося, що Трамп планує відвідати червневий саміт НАТО.
«Незворотний шлях України до НАТО існує, і я очікую, що він залишиться після саміту, — сказав Рютте в Chatham House у Лондоні, повідомляє Sky News. — Чи згадується це знову в комюніке, на мою думку, не має значення, оскільки всі раніше узгоджені формулювання залишаються в силі — доки ми не вирішимо, що цього більше немає».
Зауваження Рютте відбулися після новин про те, що комюніке саміту, яке буде оприлюднено після зустрічі НАТО наприкінці червня, може не містити жодних згадок про росію та Україну.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що рф може стати загрозою для НАТО, навіть не відновлюючи військо, а також про те, як «коаліція охочих» готується до припинення допомоги Україні від США.165
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