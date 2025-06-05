- 14:53 Забути і крапка: мережа обурена бажанням продюсера відновити гурт «НеАнгели»
- 14:23 Удари українських безпілотників викрили вразливість росії і можуть змінити хід війни — ЗМІ
- 13:55 Цього слід уникати: дизайнер назвав головні антитренди літнього сезону
- 13:32 У червні деякі отримають пенсійну надбавку за 3 місяці: кому пощастить і чому
- 13:11 ЛНЗ знайшов заміну Григорчуку та призначив новим головним тренером колишнього арбітра
- 12:46 ЗСУ вразили у брянській області росії «Іскандери», які готували до обстрілу України
- 12:38 Корупція в ВАКС: що стоїть за заявою ДБР
- 12:20 «Ми ним пишаємося»: 8-річний школяр став рекордсменом у номінації «Найдовша коса у хлопчика»
- 12:01 З футболістом із АПЛ: Україна U21 оголосила заявку на чемпіонат Європи
- 11:33 Трамп відвідає червневий саміт НАТО: чи буде там Зеленський
- 11:27 Видають себе за співробітників СБУ: спецслужба попередила українців про нову тактику ворога
- 10:52 У Білгород-Дністровському великі руйнування після нальоту дронів ворога
Трамп відвідає червневий саміт НАТО: чи буде там Зеленський
Дональд Трамп відвідає майбутній саміт НАТО в Гаазі. Про це заявив Білий дім і додав, що президент США прагне згуртувати членів Альянсу для збільшення витрат на оборону, пише Bloomberg.
«Я можу підтвердити, що він поїде на саміт НАТО», — сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт журналістам.
Дональд Трамп хоче, щоб члени Альянсу витрачали 5% ВВП на військові потреби, що для багатьох країн означатиме суттєве збільшення порівняно з нинішнім рівнем. Відомо, що Альянс обговорить ціль, яка передбачає зобов'язання країн витрачати 3,5% ВВП на основну оборону та ще 1,5% - на витрати, пов'язані з обороною, на такі сфери, як інфраструктура, кіберзахист та цивільна готовність".
Саміт 24−25 червня відбудеться невдовзі після того, як лідери «Великої сімки» зустрінуться в Канаді, щоб організувати зустрічі, на яких союзники обговорять прогрес у посередництві щодо мирної угоди між Україною та росією.
«Президент не хоче, щоб ця війна тривала. Він хоче, щоб бойові дії припинилися. Він хоче, щоб люди перестали вмирати, і він хоче, щоб це питання було вирішено за столом переговорів», — сказала Левітт.
Також відомо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте офіційно запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у майбутньому саміті Альянсу в Гаазі. Про це стало відомо ANP від джерел, наближених до НАТО. Поки невідомо, на які саме заходи в межах саміту НАТО запросять українського президента.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що США не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО.
81
Читайте також: Європа дуже боїться, що Трамп залишить її сам на сам із путіним
Читайте нас у Facebook
Дівам — «Мир», Овнам — «Королева Пентаклів», а Терезам — «Колесо Фортуни»: гороскоп та поради карт на 5 червня