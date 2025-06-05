Трамп відвідає червневий саміт НАТО: чи буде там Зеленський

Дональд Трамп відвідає майбутній саміт НАТО в Гаазі. Про це заявив Білий дім і додав, що президент США прагне згуртувати членів Альянсу для збільшення витрат на оборону, пише Bloomberg.

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«Я можу підтвердити, що він поїде на саміт НАТО», — сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт журналістам.

Дональд Трамп хоче, щоб члени Альянсу витрачали 5% ВВП на військові потреби, що для багатьох країн означатиме суттєве збільшення порівняно з нинішнім рівнем. Відомо, що Альянс обговорить ціль, яка передбачає зобов'язання країн витрачати 3,5% ВВП на основну оборону та ще 1,5% - на витрати, пов'язані з обороною, на такі сфери, як інфраструктура, кіберзахист та цивільна готовність".

Саміт 24−25 червня відбудеться невдовзі після того, як лідери «Великої сімки» зустрінуться в Канаді, щоб організувати зустрічі, на яких союзники обговорять прогрес у посередництві щодо мирної угоди між Україною та росією.

«Президент не хоче, щоб ця війна тривала. Він хоче, щоб бойові дії припинилися. Він хоче, щоб люди перестали вмирати, і він хоче, щоб це питання було вирішено за столом переговорів», — сказала Левітт.

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Також відомо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте офіційно запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у майбутньому саміті Альянсу в Гаазі. Про це стало відомо ANP від джерел, наближених до НАТО. Поки невідомо, на які саме заходи в межах саміту НАТО запросять українського президента.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що США не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО.

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