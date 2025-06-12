рф може стати загрозою для НАТО, навіть не відновлюючи військо, — аналітики ISW

Західні представники служб безпеки вважають, що росія готується до затяжної конфронтації з НАТО. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте днями заявив, що, за оцінками розвідки, рф виробить 1500 танків, 3000 бронетехніки та 200 ракет «Іскандер» у 2025 році, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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«Незрозуміло, чи стосуються ці оцінки виробництва транспортних засобів лише виробництва росією нових транспортних засобів, чи також включають транспортні засоби з російських запасів радянських часів, які вона відновлює», - пояснюють аналітики.

Рютте додав, що росія співпрацює з Китайською Народною Республікою, Північною Кореєю та Іраном, і що росія відновлює свої збройні сили за допомогою китайських технологій.

Він оголосив, що міністри оборони країн НАТО 5 червня домовилися збільшити витрати на протиповітряну та протиракетну оборону на 400 відсотків для захисту від масштабних ударів безпілотників та ракет, подібних до тих, які росія здійснює проти України. Марк Рютте також заявив, що росія може бути здатна розпочати військові операції проти НАТО протягом п'яти років.

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ISW стверджує, що росії не потрібно відновлювати свої збройні сили до рівня, що був до 2022 року, перш ніж вона стане загрозою для держав НАТО, і вона може розпочати військові операції проти держави НАТО до 2030 року.

Не тільки Європа готується до ймовірного нападу росії, нещодавно, як писали «ФАКТИ», у Пентагоні зробили гучну заяву про ймовірність збройного конфлікту між США і рф.

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