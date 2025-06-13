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Кава, молоко і не тільки: у червні обов'язково підживіть троянди у саду цими продуктами з вашої кухні
Для того, аби троянди пишно квітнули, квітникарі радять підживлювати кущі, зокрема, органікою: розчинами курячкого посліду, коров'яка чи настоєм бур'янів.
Є й інші продукти, які сприятимуть їхньому розвитку. Так, видання «На пенсії» називає чотири прості продукти, які є на кожній кухні.
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Так, стимулювати ріст та підвищити опір різноманітним хворобам сприятиме застосування шкірки від бананів, що містять багато калію. Для приготування добрива їх перебивають у блендері, додаючи трохи води.
А азот, який допоможе пишно квітнути трояндам, містить кавова гуща. Вона ж, до речі, відлякує різноманітних шкідників, зокрема, слимаків, а також покращує якість грунту. Гущу, змішану з компостом, просто вносять під трояндові кущі.
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Не люблять шкідники й яєчну шкарлупу, яка також сприяє розвитку коріння троянд. Її подрібнюють та сиплять під кущі, попередньо підсушивши.
Ще один «кухонний» засіб — молоко, яке підвищує стійкість рослин до різноманітних захворювань. Його радять розводити у рівних пропорціях із водою та поливати розчином листі, уникаючи потрапляння добрива на корені троянди.
Матеріал «Допоможе часниковий спрей: потрібно виконати ці кроки, щоб троянди не засохли» читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото Pixabay94
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