Кава, молоко і не тільки: у червні обов'язково підживіть троянди у саду цими продуктами з вашої кухні

Для того, аби троянди пишно квітнули, квітникарі радять підживлювати кущі, зокрема, органікою: розчинами курячкого посліду, коров'яка чи настоєм бур'янів.

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Є й інші продукти, які сприятимуть їхньому розвитку. Так, видання «На пенсії» називає чотири прості продукти, які є на кожній кухні.

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Так, стимулювати ріст та підвищити опір різноманітним хворобам сприятиме застосування шкірки від бананів, що містять багато калію. Для приготування добрива їх перебивають у блендері, додаючи трохи води.

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А азот, який допоможе пишно квітнути трояндам, містить кавова гуща. Вона ж, до речі, відлякує різноманітних шкідників, зокрема, слимаків, а також покращує якість грунту. Гущу, змішану з компостом, просто вносять під трояндові кущі.

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Не люблять шкідники й яєчну шкарлупу, яка також сприяє розвитку коріння троянд. Її подрібнюють та сиплять під кущі, попередньо підсушивши.

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Ще один «кухонний» засіб — молоко, яке підвищує стійкість рослин до різноманітних захворювань. Його радять розводити у рівних пропорціях із водою та поливати розчином листі, уникаючи потрапляння добрива на корені троянди.

Матеріал «Допоможе часниковий спрей: потрібно виконати ці кроки, щоб троянди не засохли» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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