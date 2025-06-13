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Книга рецептів

Секрет теплих зустрічей: приготуйте рідним фантастичне медове печиво до ароматного чаю

22:01 13 червня 2025
медове печиво. Фото Марини Гармаш

Літо — час смакувати чаєм зі свіжою м’ятою або лавандою з медовим печивом. У лавандовий чай додайте лимон, як це роблять у Провансі, — буде дуже смачно.

Спекти медове печиво та пригостити рідних та друзів — чудова ідея.

Рецептом смаколика з «ФАКТАМИ» поділилась українська кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш.

- На сьогоднішній день це мій улюблений рецепт печива, — говорить Марина Гармаш. — Воно смачне та ароматне.

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Медове печиво

  • 2 яйця,
  • 250 г цукру,
  • щіпка солі,
  • 1 ст. л. сметани,
  • 1 ст. л. олії,
  • 2 ст. л. рідкого меду,
  • 250 г маргарину,
  • 4 склянки борошна,
  • 0, 5 ст. л. соди (погасити 9% оцтом).

Додатково:

  • 50 г насіння гарбуза (подрібнити)
  • цукор,
  • борошно.

Збийте яйця з цукром та сіллю, додайте сметану, олію, мед — перемішайте. Додайте подрібнене насіння гарбуза. Введіть погашену соду, перемішайте. Холодний маргарин натріть на терку, додайте борошно. Замісіть м'яке тісто, яке пристає до рук. Приберіть тісто в пакет, відправте у холодильник до охолодження. Можна — на ніч, але вистачає і 2 — 3 години.

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Для формування все тісто одразу не виймайте з холодильника, беріть частинами — так зручніше.

Стіл злегка посипте борошном, розкачайте пласт, надайте печиву бажану форму. За бажанням посипте цукром. Перекладіть на деко з фольгою.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 — 200 градусів 15 — 20 хвилин. Одразу з дека не знімайте, дайте злегка охолонути.

Смачних та приємних моментів!

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Нагадаємо рецепт медової закуски з абрикосів, дорблю та волоських горішків.

Фото Марини Гармаш

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