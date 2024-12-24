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Медове печиво з родзинками та куркумою: ароматна випічка, яка підкорить серця

20:06 24 грудня 2024
Медове печиво з родзинками та куркумою

На свята можна порадувати рідних не тільки апельсиновим печивом з вишуканим цитрусовим смаком. Спробуйте приготувати незвичне, але таке смачне медове печиво з родзинками і куркумою. Печиво можна подавати з гарячим чаєм або кавою. Вони стануть відмінним доповненням до вашого святкового столу. Печеньки виходять яскраві, жовтенькі, як сонечко, вони обов’язково піднімуть вам настрій, якого інколи так бракує. Куркума і смак надасть, і колір яскравий. Печиво гарно зберігається, дуже подобається захисникам, яким кулінарка Марина Гармаш весь час пече його і надсилає на фронт.

Рецепт медового печива з родзинками і куркумою

Інгредієнти:

4 яйця
500 г цукру
щіпка солі
3 ст. л. сметани
3 ст. л. рідкого меду
500 гр маргарину
7, 5 ст. борошна, (стакан 250 мл без гірки)
0, 5 ст. л. соди погасити 9% оцтом
80 гр родзинок
0, 5 ч. л. куркуми

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Додатково — цукор, борошно

Приготування:

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Родзинки залийте теплою водою, відразу промийте, просушіть. Якщо крупні, наріжте.
Збийте яйця з цукром та сіллю, додайте сметану, мед, перемішайте. До суміші додайте погашену соду, перемішайте. Холодний маргарин натріть на терку, додайте борошно. Поступово додавайте сухі інгредієнти до вологих, ретельно перемішуючи. Замісіть м'яке тісто, яке пристає до рук. Приберіть тісто в пакет, відправте в холодильник до охолодження. Можна на ніч, але вистачає і 2−3 годин. Для формування все тісто одразу не виймайте з холодильника, частинами, так зручніше. Стіл злегка посипте борошном, розкачайте пласт, наріжте за допомогою вирубки. За бажанням печиво посипте цукром. Перекладіть на деко з фольгою. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 — 200 градусів 15 — 20 хвилин. Одразу з деко не знімайте, дайте злегка охолонути. Смачного.

Раніше розповідали про те, як приготувати імбирні пряники до новорічних свят.

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