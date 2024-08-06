Медова закуска з абрикосів, дорблю та волоських горішків: гості точно оцінять смакоту
10 хвилин — і вишукана закуска під бокальчик холодного просеко готова! Страва дуже пікантна, ароматна та смачна, ділиться фудблогерка Анна Паукова, яка раніше підказал рецепт кабачків з помідорами під сиром.
Інгредієнти:
- абрикоси
- сир дорблю
- волоські горішки
- м'ята
- мед
- трохи оливкової олії
Приготування:
Розділяємо абрикоси навпіл. Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Трохи збризнути олією. Руками подрібнюємо сир, викладаємо зверху. Потім — волоські горішки, попередньо трохи підсмажені. Поливаємо медом і ставимо в духовку хвилин на 10.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт домашнього печива з цукровою пудрою, а також ледачих голубців по-новому від Тетяни Литвинової.
Читайте нас у Facebook