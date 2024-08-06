Медова закуска з абрикосів, дорблю та волоських горішків: гості точно оцінять смакоту

10 хвилин — і вишукана закуска під бокальчик холодного просеко готова! Страва дуже пікантна, ароматна та смачна, ділиться фудблогерка Анна Паукова, яка раніше підказал рецепт кабачків з помідорами під сиром.

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Інгредієнти: абрикоси

сир дорблю

волоські горішки

м'ята

мед

трохи оливкової олії

Приготування:

Розділяємо абрикоси навпіл. Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Трохи збризнути олією. Руками подрібнюємо сир, викладаємо зверху. Потім — волоські горішки, попередньо трохи підсмажені. Поливаємо медом і ставимо в духовку хвилин на 10.

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