40.84 / 41.35 44.61 / 45.26
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Медова закуска з абрикосів, дорблю та волоських горішків: гості точно оцінять смакоту

20:27 9 серпня 2024
Медова закуска з абрикосів, дорблю та грецьких горішків

10 хвилин — і вишукана закуска під бокальчик холодного просеко готова! Страва дуже пікантна, ароматна та смачна, ділиться фудблогерка Анна Паукова, яка раніше підказал рецепт кабачків з помідорами під сиром.

Інгредієнти:

  • абрикоси
  • сир дорблю
  • волоські горішки
  • м'ята
  • мед
  • трохи оливкової олії

Приготування:

Розділяємо абрикоси навпіл. Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Трохи збризнути олією. Руками подрібнюємо сир, викладаємо зверху. Потім — волоські горішки, попередньо трохи підсмажені. Поливаємо медом і ставимо в духовку хвилин на 10.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт домашнього печива з цукровою пудрою, а також ледачих голубців по-новому від Тетяни Литвинової.

РЕКЛАМА

36

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

варення

Сливове варення з маленьким «секретом»: вас здивує незвичайне поєднання й неперевершений смак

варення

Виходять ароматні й прозорі часточки, схожі на мармелад: простий рецепт варення з яблук

унітаз

Як видалити вапняний наліт та іржу з унітазу: ефективні поради від українського блогера Бориса Юрійовича

люди

Tesla не в пріоритеті: працівник ТЦК розповів, водіям яких автівок найчастіше вручають повістки

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту