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М’ятне печиво: неймовірний смак літа
Аромат свіжої м’яти зачаровує. Сьогодні її можна купити у супермаркетах круглий рік. Проте аромат весняної та літньої м’яти особливий. Зазвичай її додають до чаю, лимонадів, ягідних десертів.
Дуже смачна і м’ятна випічка. Кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш поділилась з «ФАКТАМИ» рецептом ласощів.
— Пропоную приготувати ароматне, домашнє печиво з додаванням листочків м'яти, — говорить Марина Гармаш. — Воно в міру солодке, з цікавим м'ятним смаком. Готується швидко та просто з цілком доступних продуктів.
М’ятне печиво
- 2 яйця
- 80 г цукру
- 25 г листочків м'яти
- 70 мл олії
- щіпка солі
- 280 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- Додатково: цукор
М'ятні листочки, цукор та олію збийте за допомогою блендера до однорідної маси. Додайте в окрему миску яйця, сіль, збийте. Введіть м'ятну масу, борошно та розпушувач. Замісіть тісто. Сформуйте кульки, посипте зверху цукром, перекладіть на деко, застелене фольгою чи пергаментом. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 градусів 15−17 хвилин.
Смачних та приємних моментів!
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Фото з альбому Марини Гармаш54
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