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Книга рецептів

М’ятне печиво: неймовірний смак літа

22:01 31 травня 2025
М&#39;яте печиво

Аромат свіжої м’яти зачаровує. Сьогодні її можна купити у супермаркетах круглий рік. Проте аромат весняної та літньої м’яти особливий. Зазвичай її додають до чаю, лимонадів, ягідних десертів.

Дуже смачна і м’ятна випічка. Кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш поділилась з «ФАКТАМИ» рецептом ласощів.

— Пропоную приготувати ароматне, домашнє печиво з додаванням листочків м'яти, — говорить Марина Гармаш. — Воно в міру солодке, з цікавим м'ятним смаком. Готується швидко та просто з цілком доступних продуктів.

М’ятне печиво

  • 2 яйця
  • 80 г цукру
  • 25 г листочків м'яти
  • 70 мл олії
  • щіпка солі
  • 280 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • Додатково: цукор

М'ятні листочки, цукор та олію збийте за допомогою блендера до однорідної маси. Додайте в окрему миску яйця, сіль, збийте. Введіть м'ятну масу, борошно та розпушувач. Замісіть тісто. Сформуйте кульки, посипте зверху цукром, перекладіть на деко, застелене фольгою чи пергаментом. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 градусів 15−17 хвилин.

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Смачних та приємних моментів!

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Фото з альбому Марини Гармаш

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