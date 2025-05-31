М’ятне печиво: неймовірний смак літа

Аромат свіжої м’яти зачаровує. Сьогодні її можна купити у супермаркетах круглий рік. Проте аромат весняної та літньої м’яти особливий. Зазвичай її додають до чаю, лимонадів, ягідних десертів.

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Дуже смачна і м’ятна випічка. Кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш поділилась з «ФАКТАМИ» рецептом ласощів.

— Пропоную приготувати ароматне, домашнє печиво з додаванням листочків м'яти, — говорить Марина Гармаш. — Воно в міру солодке, з цікавим м'ятним смаком. Готується швидко та просто з цілком доступних продуктів.

М’ятне печиво 2 яйця

80 г цукру

25 г листочків м'яти

70 мл олії

щіпка солі

280 г борошна

1 ч. л. розпушувача

Додатково: цукор

М'ятні листочки, цукор та олію збийте за допомогою блендера до однорідної маси. Додайте в окрему миску яйця, сіль, збийте. Введіть м'ятну масу, борошно та розпушувач. Замісіть тісто. Сформуйте кульки, посипте зверху цукром, перекладіть на деко, застелене фольгою чи пергаментом. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 градусів 15−17 хвилин.

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Смачних та приємних моментів!

Раніше відома фудблогерка Олена Курило розповіла, як приготувати полуничний пиріг з ревенем.

Фото з альбому Марини Гармаш

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