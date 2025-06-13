Полуничний млинець-рулет за п'ять хвилин: ідеальний рецепт «для лінивих» від фудблогерки із Закарпаття

Фудблогерка із Закарпаття Емілія Євтушенко, яка раніше розповіла, як приготувати дуже легкий і смачний чизкейк, поділилася рецептом приготування млинця-рулета для лінивих.

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«Млинець-рулет для лінивих (1 кг готового десерту). Ідеально на сезон полуниці — готується 5 хвилин, а виглядає, як з кондитерської», — написала вона.

Інгредієнти:

- 4 яйця

- 2 ст. л. цукру

- дрібка солі

- 8 г ванільного цукру

- 180 г борошна

- 400 мл теплого молока (~40°C)

- 30 г розтопленого вершкового масла

- 250 г маскарпоне

- 200 г полуниці

- За бажанням: 100 мл вершків 33% + 1 ст. л. цукру для крему Спосіб приготування:

1. Збиваємо яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю (2 хв).

2. Додаємо борошно, перемішуємо. Поступово вливаємо молоко.

3. В кінці додаємо розтоплене масло. Тісто має бути рідким, як на млинці.

4. Наливаємо у деко, застелене пергаментом.

5. Випікаємо 20−25 хв при 200 °C (режим верх-низ).

6. Даємо повністю охолонути. Перевертаємо.

7. Змащуємо кремом: маскарпоне + переблендерена полуниця (або додайте вершки з цукром).

8. Закручуємо рулет. Бажано охолодити 30 хв, але можна й одразу

9. Посипаємо пудрою та декоруємо. РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати вибуховий млинець.

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