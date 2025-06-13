41.09 / 41.62 47.49 / 48.24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Полуничний млинець-рулет за п'ять хвилин: ідеальний рецепт «для лінивих» від фудблогерки із Закарпаття

16:56 13 червня 2025
Як приготувати млинчик-рулет

Фудблогерка із Закарпаття Емілія Євтушенко, яка раніше розповіла, як приготувати дуже легкий і смачний чизкейк, поділилася рецептом приготування млинця-рулета для лінивих.

«Млинець-рулет для лінивих (1 кг готового десерту). Ідеально на сезон полуниці — готується 5 хвилин, а виглядає, як з кондитерської», — написала вона.

Інгредієнти:
- 4 яйця
- 2 ст. л. цукру
- дрібка солі
- 8 г ванільного цукру
- 180 г борошна
- 400 мл теплого молока (~40°C)
- 30 г розтопленого вершкового масла
- 250 г маскарпоне
- 200 г полуниці
- За бажанням: 100 мл вершків 33% + 1 ст. л. цукру для крему

Спосіб приготування:
1. Збиваємо яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю (2 хв).
2. Додаємо борошно, перемішуємо. Поступово вливаємо молоко.
3. В кінці додаємо розтоплене масло. Тісто має бути рідким, як на млинці.
4. Наливаємо у деко, застелене пергаментом.
5. Випікаємо 20−25 хв при 200 °C (режим верх-низ).
6. Даємо повністю охолонути. Перевертаємо.
7. Змащуємо кремом: маскарпоне + переблендерена полуниця (або додайте вершки з цукром).
8. Закручуємо рулет. Бажано охолодити 30 хв, але можна й одразу
9. Посипаємо пудрою та декоруємо.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати вибуховий млинець.

РЕКЛАМА
160

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 14 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Близнюки дізнаються багато цікавого, а перед Стрільцями відкриються нові можливості: гороскоп на 14 червня та порада мольфара

Одруження Володимира Малухи з Тетяною Чернявською. Фото надала родина Малух

«Хіба може бути щасливою дівчина, яка виходить заміж за інваліда?»: герой «ФАКТІВ» Володимир Малуха зі складною формою ДЦП одружився

Таро-прогноз на 14 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Дівам — «Зірка» та приємні враження, Козерогам — «Сонце» та заслужений відпочинок: Таро-прогноз на 14 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів