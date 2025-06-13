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Полуничний млинець-рулет за п'ять хвилин: ідеальний рецепт «для лінивих» від фудблогерки із Закарпаття
Фудблогерка із Закарпаття Емілія Євтушенко, яка раніше розповіла, як приготувати дуже легкий і смачний чизкейк, поділилася рецептом приготування млинця-рулета для лінивих.
«Млинець-рулет для лінивих (1 кг готового десерту). Ідеально на сезон полуниці — готується 5 хвилин, а виглядає, як з кондитерської», — написала вона.
Інгредієнти:
- 4 яйця
- 2 ст. л. цукру
- дрібка солі
- 8 г ванільного цукру
- 180 г борошна
- 400 мл теплого молока (~40°C)
- 30 г розтопленого вершкового масла
- 250 г маскарпоне
- 200 г полуниці
- За бажанням: 100 мл вершків 33% + 1 ст. л. цукру для крему
Спосіб приготування:
1. Збиваємо яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю (2 хв).
2. Додаємо борошно, перемішуємо. Поступово вливаємо молоко.
3. В кінці додаємо розтоплене масло. Тісто має бути рідким, як на млинці.
4. Наливаємо у деко, застелене пергаментом.
5. Випікаємо 20−25 хв при 200 °C (режим верх-низ).
6. Даємо повністю охолонути. Перевертаємо.
7. Змащуємо кремом: маскарпоне + переблендерена полуниця (або додайте вершки з цукром).
8. Закручуємо рулет. Бажано охолодити 30 хв, але можна й одразу
9. Посипаємо пудрою та декоруємо.
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати вибуховий млинець.160
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