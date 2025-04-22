Вибуховий млинець: усі будуть із захватом спостерігати за магією на сковороді

Сніданок, який точно вам сподобається. У нього є одна особливість — безліч варіантів начинок. Робите основу та наповнюєте улюбленим сніданком. Це може бути як солодка, так і солона начинка. А ваші діти будуть в захваті, спостерігаючи крізь скло духовки, як ростуть краї млинця. Хоча не тільки діти, дорослі теж знайдуть в цьому магію, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

ВІДЕО ДНЯ

Складники:

2 яйця

2 ст. л. цукру​

70 г борошна​

250 мл молока​

30 г вершкового масла​

Приготування

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Спочатку розігріти духовку до 200 градусів. Приготувати одну сковорідку на 24 см або дві менші з металевими ручками, щоб можна було поставити в духовку. Сковорідку розігріти на плиті. Яйця змішати з цукром. Далі додати борошно та молоко. Все гарно розмішати. На гарячу сковорідку покласти 30 г вершкового масла. Вилити суміш та поставити в духовку на 20 хв. Спостерігати, щоб не пригорів.

Готуємо для начинки апельсиновий курд

2 жовтки

40 г вершкового масла

50 г цукру​

цедра апельсина​

80 мл апельсинового соку

0,5 ч. л. кукурудзяного крохмалю

В каструлі з товстим дном змішати всі інгредієнти для курду. Довести до кипіння, проварити та процідити. Накрити плівкою в контакт та залишити в холодильнику до використання.

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На гарячий млинець викласти апельсиновий курд, ягоди, притрусити цукровою пудрою. В солоний варіант можна покласти яйця, бекон, авокадо, чері або інші комбінації солоних сніданків.

Раніше фудблогерка Світлана Климовська розповідала, як приготувати смачний суп із сочевиці.

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