Вибуховий млинець: усі будуть із захватом спостерігати за магією на сковороді
Сніданок, який точно вам сподобається. У нього є одна особливість — безліч варіантів начинок. Робите основу та наповнюєте улюбленим сніданком. Це може бути як солодка, так і солона начинка. А ваші діти будуть в захваті, спостерігаючи крізь скло духовки, як ростуть краї млинця. Хоча не тільки діти, дорослі теж знайдуть в цьому магію, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.
Складники:
2 яйця
2 ст. л. цукру
70 г борошна
250 мл молока
30 г вершкового масла
Приготування
Спочатку розігріти духовку до 200 градусів. Приготувати одну сковорідку на 24 см або дві менші з металевими ручками, щоб можна було поставити в духовку. Сковорідку розігріти на плиті. Яйця змішати з цукром. Далі додати борошно та молоко. Все гарно розмішати. На гарячу сковорідку покласти 30 г вершкового масла. Вилити суміш та поставити в духовку на 20 хв. Спостерігати, щоб не пригорів.
Готуємо для начинки апельсиновий курд
2 жовтки
40 г вершкового масла
50 г цукру
цедра апельсина
80 мл апельсинового соку
0,5 ч. л. кукурудзяного крохмалю
В каструлі з товстим дном змішати всі інгредієнти для курду. Довести до кипіння, проварити та процідити. Накрити плівкою в контакт та залишити в холодильнику до використання.
На гарячий млинець викласти апельсиновий курд, ягоди, притрусити цукровою пудрою. В солоний варіант можна покласти яйця, бекон, авокадо, чері або інші комбінації солоних сніданків.
Раніше фудблогерка Світлана Климовська розповідала, як приготувати смачний суп із сочевиці.
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