40.96 / 41.61 47.11 / 47.98
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Вибуховий млинець: усі будуть із захватом спостерігати за магією на сковороді

20:08 22 квітня 2025
млинець на сковороді, фото фудблогерки Світлани Климовської

Сніданок, який точно вам сподобається. У нього є одна особливість — безліч варіантів начинок. Робите основу та наповнюєте улюбленим сніданком. Це може бути як солодка, так і солона начинка. А ваші діти будуть в захваті, спостерігаючи крізь скло духовки, як ростуть краї млинця. Хоча не тільки діти, дорослі теж знайдуть в цьому магію, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

Складники:

2 яйця
2 ст. л. цукру​
70 г борошна​
250 мл молока​
30 г вершкового масла​

Приготування

РЕКЛАМА

Спочатку розігріти духовку до 200 градусів. Приготувати одну сковорідку на 24 см або дві менші з металевими ручками, щоб можна було поставити в духовку. Сковорідку розігріти на плиті. Яйця змішати з цукром. Далі додати борошно та молоко. Все гарно розмішати. На гарячу сковорідку покласти 30 г вершкового масла. Вилити суміш та поставити в духовку на 20 хв. Спостерігати, щоб не пригорів.

Готуємо для начинки апельсиновий курд

2 жовтки
40 г вершкового масла
50 г цукру​
цедра апельсина​
80 мл апельсинового соку
0,5 ч. л. кукурудзяного крохмалю

В каструлі з товстим дном змішати всі інгредієнти для курду. Довести до кипіння, проварити та процідити. Накрити плівкою в контакт та залишити в холодильнику до використання.

РЕКЛАМА

На гарячий млинець викласти апельсиновий курд, ягоди, притрусити цукровою пудрою. В солоний варіант можна покласти яйця, бекон, авокадо, чері або інші комбінації солоних сніданків.

Раніше фудблогерка Світлана Климовська розповідала, як приготувати смачний суп із сочевиці.

Читайте також: Ароматні манзарики: можна тим, хто слідкує за фігурою

РЕКЛАМА

87

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп 23-24 квітня. Фото Pixabay

Для п'яти знаків зодіаку середина тижня стане «золотою»: на кого чекає Удача 23 та 24 квітня

підживлення полуниці

Урожай точно здивує: готуємо натуральне добриво для полуниці

Підготовка до обробки рослин. Фото скрін відео

Після холодів почав жовтіти часник: аграрій з Київщини дав пораду, як зробити його знову зеленим

Аліна Гіоєва та Андрій Цуріков

Ексфутболіст «Динамо» зробив пропозицію красуні-гімнастці (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту