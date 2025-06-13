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Медведчук, брати Добкіни, ієрархи УПЦ: точка зору політекспертів щодо можливих лідерів проросійської партії
Не досягши успіху на полі бою і втративши частину стратегічної авіації, москва спробує взяти реванш на повоєнних виборах. Тому в кремлі уже зараз опрацьовують майбутню стратегію і тактику поведінки. Наразі триває підготовчий етап, але імена деяких потенційних лідерів умовного проросійського електорального сектору уже можна спрогнозувати — Медведчук, брати Добкіни, ієрархи УПЦ.
Про це йшла мова на презентації дослідження аналітичного центру «Ділова столиця» 13 червня у Києві «Ватна Україна. Наративи, обличчя, перспективи». В обговоренні взяли участь керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Нагірний, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Ігор Попов.
На думку Вадима Денисенка, попри те, що залишки проросійського електорату на підконтрольній частині України складають приблизно 10−12%, вони ще можуть забезпечити проведення до нової Верховної Ради політиків, які захищатимуть інтереси агресора.
За даними експерта, нещодавно відбулася зміна кураторів т. зв. «українського напрямку» — ці повноваження передані від силовиків заступнику голови адміністрації президента рф Сергію Кірієнку.
Останній є достатньо системною людиною, а тому сконцентрує власні зусилля на формуванні проросійських впливів.
На думку Денисенка, Кірієнко, на відміну від попередніх кураторів-силовиків, розуміє, що таке вибори, відповідно зацікавлений у збереженні кістяка проросійських політиків, яких використовуватимуть на виборах навіть під іншими прапорами.
Серед потенційних претендентів на роль лідера проросійського табору керівник «Ділової столиці» назвав Медведчука, братів Добкіних, ієрархів УПЦ.
Він звернув увагу на те, що останніми роками оновлення проросійських гравців майже не відбулося — окрім Арестовича. Це пов’язано з тим, що колишній пул Партії регіонів дуже ревно оберігає своє поле. Причина — у величезних фінансових потоках, які москва обов’язково спробує витратити на підтримку тих, хто просуватиме тут її наративи. І хоча у найближчі роки вони не матимуть шансів на впевнену перемогу на виборах, в рф спробують реанімувати ситуацію 2021-го року, коли через пул експертів та спікерів кремль намагався формувати в Україні порядок денний, підриваючи довіру до держави.
«Резонаторами будуть найболючіші теми, які зовні не є проросійськими, але, змістивши акценти, можна добитися результату. Передусім, українців переконуватимуть у тому, що держава — байдужа та репресивна машина. Суспільство — атомізоване, влада — корумпована. Війна йде за чужі інтереси, супротив — безглуздий, а західні союзники втрачають інтерес до України», — зазначив Вадим Денисенко.
«рф уже починає готуватися до майбутніх виборів на території України й гратиме у свої ігри достатньо активно. Якщо ми цього не розуміємо — втрачатимемо час», — резюмував він.
Нагадаємо, у путіна однією з умов підписанням мирної угоди є проведення президентських виборів в Україні. Політолог та публіцист Віктора Бобиренко пояснив, коли вони можуть відбутися та які ризики несуть передвиборчі перегони.84
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