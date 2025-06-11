Перший удар «Грому» стався? Стало відомо про можливе перше застосування української балістичної ракети

У той час як окупанти використовують ракети та дрони для масованих атак по мирній інфраструктурі, Україна атакує виключно військові об'єкти ворога. Причому в цьому може допомогти новітній ракетний комплекс «Грім».

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Таке припущення висловив в ефірі «Еспресо» військовий експерт, директор розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих. За його словами, Україна отримала власну балістичну ракетну систему, і вона вже зараз проходить реальне випробування в бойових умовах.

Про це свідчить зростання успішних далекобійних ударів ЗСУ по командних пунктах у травні, та успішне ураження дивізіону ракетного комплексу «Іскандер». При цьому ніхто точно не може вказати, чим саме вдалося вразити ціль на території противника, і це вказує на те, що ці випробування проходили в реальних бойових умовах.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в середині травня ракета подолала майже 300 км та знищила російський командний пункт. Така дальність удару ракети може свідчити про те, що йдеться про оперативно-тактичний ракетний комплекс «Грім-2».

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Сам ракетний комплекс «Грім-2» почав розроблятися КБ «Південне» у 2013 році та був публічно представлений на військовому параді до Дня Незалежності України у 2020 році. Точних даних про ракету, як і ступінь її готовності — немає.

Відомо, що бойова частина ракети має масу 480 кг і може бути виконана за моноблочною або касетною схемою: моноблочна схема використовує осколково-фугасну або проникаючу осколково-фугасну частину. Бортова система управління ракети інерційна, комплектується системами навігації та наведення різного типу (радіолокаційними, оптико-електронними та іншими).

До плюсів «Грім-2» можна віднести можливість польоту за так званою аеробалістичною траєкторією — здійснюючи непередбачувані «стрибки», ухиляючись від протиракет противника. Це збільшує шанси ракети подолати протиповітряну оборону противника.

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На користь того, що в травні могла йтися саме про «Грім», свідчить той факт, що дальність його стрільби коливається від 280 (базовий) до 500 км (покращений варіант), що співрозмірно з тактико-технічними характеристиками німецьких ракет Taurus і майже вдвічі більше американського ATACMS («Атакамс») — 300 кілометрів.

Вперше про застосування «Грома-2» ще у березні 2023 року заявили в міноборони країни-окупанта. Водночас офіційно перший випробувальний політ ракети, про який повідомив президент України Володимир Зеленський, відбувся лише у 2024 році.

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