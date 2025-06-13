У 2024 році українці переплатили за ліки 30 млрд через аптечний маркетинг, — нардеп

У 2024 році обсяг роздрібного фармринку України сягнув 150 мільярдів гривень. З цієї суми близько 20%, тобто 30 мільярдів, припало на забезпечення так званих маркетингових угод — добровільно-примусових платежів аптекам від фармкомпаній за просування своєї продукції.

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Таку оцінку ситуації оприлюднив Сергій Кузьміних — член Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, який активно виступає за обмеження маркетингових платежів в аптеках.

«Продаж ліків у 2024 році в аптеках склав 150 млрд грн. Виробники та аптечні мережі кажуть, що маркетинг був близько 20%. Тобто близько 30 млрд грн на рік! 30 млрд грн ми заплатили аптечним мережам (а їх у нас 5, вони контролюють 64% ринку) за те, щоб нам продавали не те, що лікує, а те, за що аптека отримувала додаткові надприбутки», — наголосив нардеп.

На думку експертів з фармацевтичної сфери, ситуація потребує негайного врегулювання на законодавчому рівні. Важливим кроком на цьому шляху має стати ухвалення закону про аптечну діяльність, який би чітко визначив функцію аптеки як закладу охорони здоров’я, а не лише комерційного суб’єкта.

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Наразі очікується остаточне рішення Міністерства охорони здоров’я щодо нового механізму надання маркетингових послуг. Гравці ринку сподіваються, що в результаті реформи вдасться суттєво обмежити непрозорі схеми, а ціни на ліки зробити доступнішими для українців.

Нагадаємо, з березня 2025 року в Україні діє повна заборона на маркетингові платежі в аптеках. Наразі триває робота міжвідомчої робочої групи, до якої входять представники уряду, Офісу президента, гравці ринку та пацієнтські організації.

Важливу роль у регулюванні ринку відіграє міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, який просуває підхід, орієнтований на споживача. Зокрема, до появи повноцінного законодавчого врегулювання голова МОЗ пропонує прийняти постанову, що забороняє включати маркетингові платежі у ціну препарату та покладає відповідальність за них на виробників.

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