«Плата за полицю» відходить у минуле: виробники ліків підтримали новий підхід МОЗ

Фармацевтична спільнота підтримує нову компромісну модель врегулювання маркетингових платежів в аптеках від МОЗ, яка передбачає передачу адміністрування рекламних бюджетів на виробників та виключення впливу цих інвестицій на кінцеву ціну.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив голова асоціації «Виробники ліків України» Петро Багрій в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ця модель є більш компромісною та чітко встановлює, що маркетингові послуги оплачуються тільки на безрецептурні препарати і їх адмініструє виробник. Тобто виробник, щоденно відгружаючи безрецептурні препарати, чітко розуміє, скільки маркетингу він може заплатити, і надає відповідні дані Держспоживслужбі», — пояснив він.

За словами Багрія, початковий варіант від МОЗ передбачав фіксовану ставку 12% маркетингових платежів від загального обороту аптек, що могло б стимулювати монополізацію аптечних мереж і призвести до витіснення менш потужних виробників з полиць.

РЕКЛАМА

Оновлений підхід передбачає:

• встановлення маркетингового бюджету на безрецептурні препарати на рівні 20% від продажів у минулому звітному періоді;



• можливість маркетингової компенсації для аптек в розмірі 3% за утримання запасу рецептурних препаратів, що особливо актуально для сільських і віддалених аптек;



• адміністрування виключно з боку виробника, що дозволить забезпечити максимально зручний та ефективний контроль.

«Зрештою для виробника це в рази менше, ніж 12% від обігу ринку. Крім того, виробник може здійснювати маркетингові платежі, якщо він хоче підтримати якийсь препарат. Це його право й вибір», — наголосив Багрій. Він також додав, що це позбавляє аптеки можливості вимагати «плату за полицю» й гарантує здорову конкуренцію як між виробниками, так і між аптечними мережами.

РЕКЛАМА

Фармацевтична спільнота також закликає до чіткого нормативного визначення, що саме є маркетинговою послугою та за що аптеки можуть отримувати оплату. Це унеможливить навмисне завищення комерційних витрат, які в підсумку перекладаються на кінцевого споживача — пацієнта.

Нагадаємо, наразі представники державних органів влади та регулювання у співпраці з гравцями фармацевтичного ринку працюють над створенням нової моделі взаємодії бізнесу та пацієнтів. До того моменту маркетингові договори між аптеками та виробниками повністю заборонено, а роздрібні націнки значно обмежено.

Робота над новими механізмами відбувається в межах міжвідомчої робочої групи під модерацією Ірини Верещук, заступниці керівника Офісу президента. Її відкрита позиція та прагнення врахувати всі сторони процесу дозволили досягти конструктивного діалогу між державою, аптеками та виробниками.

Не менш вагому роль відіграв міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, який зайняв пацієнтоцентричну позицію та запропонував дієвий підхід, що враховує інтереси бізнесу, але орієнтований на споживача. Цю модель винесено на обговорення, наразі очікується перша версія проєкту відповідної постанови Кабінету Міністрів.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за словами гендиректора компанії «Інтерхім» Анатолія Редера, вітчизняні фармвиробники мають не лише бізнес-інтереси, а й моральне зобов’язання діяти в інтересах країни.

Фото Pixabay

61

Читайте нас у Facebook