Догляд за півоніями у травні: ця обробка покращує цвітіння та захищає від хвороб

Півонії, безсумнівно, є одними з найкрасивіших рослин у весняному саду. На межі травня та червня вони розгортають свої чудові запашні квіти. Щоб переконатися, що ніщо не завадить їхньому чарівному цвітінню, варто захистити їх від хвороб, пише deccoria.

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Хоча їх можна вважати відносно невибагливими, вони можуть іноді спричиняти проблеми. Одна з них — засихання та опадання квіткових бруньок півоній, що часто є наслідком грибкових захворювань (особливо сірої гнилі). Слід дотримуватись основних правил.

Полив — кожні кілька днів, не змочуючи листя.

Мульчування — компостом, садовою корою або розкисленим торфом.

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Опори — ми можемо використовувати спеціальні кільцеві опори або зробити власні.

Удобрення — ми використовуємо добрива, багаті на фосфор і калій.

Також варто провести позакореневе обприскування. Розведіть біостимулятор рослин та фунгіцид згідно з інструкцією на упаковці. Потім змішайте розчини разом і залийте в обприскувач. У травні ретельно обприскуємо всю півонію, вона у результаті не захворіє і матиме міцні пагони та великі квіти.

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Нагадаємо про кілька порад щодо догляду за півоніями.

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