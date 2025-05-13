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Догляд за півоніями у травні: ця обробка покращує цвітіння та захищає від хвороб

21:02 13 травня 2025
Півонії

Півонії, безсумнівно, є одними з найкрасивіших рослин у весняному саду. На межі травня та червня вони розгортають свої чудові запашні квіти. Щоб переконатися, що ніщо не завадить їхньому чарівному цвітінню, варто захистити їх від хвороб, пише deccoria.

Хоча їх можна вважати відносно невибагливими, вони можуть іноді спричиняти проблеми. Одна з них — засихання та опадання квіткових бруньок півоній, що часто є наслідком грибкових захворювань (особливо сірої гнилі). Слід дотримуватись основних правил.

Полив — кожні кілька днів, не змочуючи листя.

Мульчування — компостом, садовою корою або розкисленим торфом.

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Опори — ми можемо використовувати спеціальні кільцеві опори або зробити власні.

Удобрення — ми використовуємо добрива, багаті на фосфор і калій.

Також варто провести позакореневе обприскування. Розведіть біостимулятор рослин та фунгіцид згідно з інструкцією на упаковці. Потім змішайте розчини разом і залийте в обприскувач. У травні ретельно обприскуємо всю півонію, вона у результаті не захворіє і матиме міцні пагони та великі квіти.

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Нагадаємо про кілька порад щодо догляду за півоніями.

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