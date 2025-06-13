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Печиво «Горішки»: чудова випічка для ранкових чаювань

20:06 13 червня 2025
Печиво «Горішки». Фото Таллі Королеви

Класика, яка до вподоби навіть найвибагливішим поціновувачам десертів. Хрустка скоринка та ніжна солодка начинка зі згущеного молока створюють ідеальний баланс смаків. Це те, що робить наше життя трішки солодшим, ділиться фудблогерка Таллі Королева.

Тісто:

250 г маргарину (масла)

2,5 скл. борошна

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0,5 скл. цукру

1 яйце

1 жовток

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0,5 ч. л. соди погасити оцтом (лимонним соком)

2 ст. л. смальцю

Замісити тісто, поставити на ніч у холодильник. Сформувати кульки, наповнити форми, поставити їх на деко. Випікаємо при температурі 175 градусів Цельсія до золотистого кольору.

Крем:

100 г вершкового масла

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баночка вареної згущеного молока

Все гарно збити міксером.

Раніше Таллі Королева розповідала, як приготувати духмяний кекс з кисломолочним сиром.

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Фото Таллі Королеви

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