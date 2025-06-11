Секрет неймовірних сирників від гастроблогерки Марини Гармаш: будете точно у захваті

Здається, сирники вміють готувати усі. Та виходять вони різні і зовні, і за смаком. Очевидно, треба знати секрети досвідчених кулінарів, щоб сирники були витвором кулінарного мистецтва. Якщо хочете приготувати дуже смачні сирники, варто взяти до уваги рецепт кулінарки-гастроблогерки Марини Гармаш, яким вона поділилась з «ФАКТАМИ»,

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- Мій улюблений рецепт приготування сирників для сніданку досить простий у втіленні, — говорить Марина Гармаш. — Вони в міру солодкі, неймовірно смачні. З цієї порції інгредієнтів виходить 30 сирників. Готую їх тільки з домашнього сиру.

Сирники

Потрібно: 1 кг сиру (домашнього), 4 ст. л. цукру, щіпка солі, 4 яйця, 6 — 8 ст. л. манної крупи, борошно для обкатки та формування

Потрібно змішати всі інгредієнти. Готове сирне тісто помістіть в холодильник на годину, можна на ніч. Для кожного сирника необхідно взяти 1 ст. л. сирного тіста, зробити кульку, обкачати в борошні, за допомогою долоні та ножа надати форму. Обсмажити на олії. Додатково допікаю їх у духовці при температурі 180 градусів 5 — 7 хвилин.

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Нагадаємо рецепт сирників без… сиру — оригінальної та дуже смачної страви.

Смачних та приємних моментів!

Фото з альбому Марини Гармаш

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