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В США республіканці заблокували додаткові кошти Україні: що сталось
В той час як в Конгресі США збираються істотно пом’якшити закон про пекельні санкції протти росії, Комітет з питань асигнувань Палати представників провів свою версію законопроєкту про видатки на оборону на 2026 фінансовий рік. Це відбулося у ході надзвичайно запеклої дискусії, під час якої республіканці заблокували спроби демократів обмежити зусилля адміністрації Трампа щодо перетворення літака, подарованого Катаром, на новий Air Force One (Борт номер один). Комітет проголосував 36 проти 27 за направлення своєї пропозиції щодо фінансування на розгляд Палати представників. Водночас демократи назвали нездатність адміністрації надати детальні документи з обґрунтуванням бюджету основною причиною голосування проти законопроєкту, пише видання Breaking Defense.
В ході іншої запеклої дискусії законодавці понад годину обговорювали поправку, яка додала б 300 мільйонів доларів до фінансування допомоги Україні в галузі безпеки. Ця поправка, запропонована представником Марсі Каптуром, демократом з Огайо, була відхилена в ході голосування.
Голова комітету Том Коул попередив, що додаткове фінансування для України може в кінцевому підсумку зірвати законопроєкт про оборону, оскільки це змусить деяких республіканців виступити проти нього. Водночас, додав він, підтримка серед демократів малоймовірна через консервативні політичні положення в законопроєкті.
«Я кажу це як людина, яка послідовно підтримує Україну. Я написав законопроєкт про найбільший пакет допомоги, і моя думка з цього приводу не змінилася. Але політика є просто практичною, — сказав він. — Я хочу, щоб законопроєкт про оборону був прийнятий, і я не зацікавлений у тому, щоб розділяти тих, хто його підтримає».
Член Палати представників від штату Північна Кароліна Чак Едвардс заявив, що приєднається до демократів у голосуванні за поправку, але додав, що було б лицемірством, якби демократи домоглися включення коштів для України в законопроєкт, а потім відмовилися за нього голосувати.
«Ми — Сполучені Штати Америки. Ми несемо відповідальність у цьому світі, — сказав він. — Для мене буде непопулярним кроком підтримати цю поправку серед багатьох людей у моєму окрузі, але, чорт забирай, я проголосую за неї».
У результаті Комітет ухвалив проєкт оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік на загальну суму 832 млрд доларів. Проєкт має бути винесений на голосування в обох палатах Конгресу США.
Раніше очільник Пентагону Піт Гегсет попередив, що фінансування Україні військової допомоги буде скорочено в оборонному бюджеті Сполучених Штатів Америки на 2026 рік.388
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