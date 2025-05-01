Що Зеленський сказав Трампу на похороні Папи Франциска: ЗМІ дізнались подробиці

Президент України Володимир Зеленський під час 15-хвилинної зустрічі з президентом США у Ватикані закликав Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо путіна і переглянути пріоритети припинення вогню. Про це повідомили Axios два джерела, поінформовані про зустріч.

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Радники Зеленського розділилися в думках щодо того, чи варто взагалі ризикувати зустріччю тет-а-тет після тієї, що була в Овальному кабінеті. Але після цього Зеленський відчув, що йому вперше вдалося змінити думку Трампа про путіна, кажуть джерела.

За словами одного з джерел, нічого не було вирішено заздалегідь, і спочатку була ідея, що вони спробують зустрітися після похорону. Але лідери зіткнулися один з одним після прибуття у Ватикан. Вони знайшли місце для зустрічі наодинці в базиліці Святого Петра. За словами джерел, Зеленський сказав Трампу, що путін не зрушить з місця, якщо Трамп не чинитиме більшого тиску.

Одне з джерел повідомило, що Дональд Трамп відповів, що йому, можливо, доведеться змінити свій підхід до путіна, про що він пізніше заявив у своєму пості на Truth Social.

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Володимир Зеленський також підштовхнув Трампа повернутися до його початкової пропозиції про безумовне припинення вогню як відправну точку для мирних переговорів, яку Україна прийняла, але росія відкинула.

Одне джерело повідомило, що Трамп, схоже, погодився. Білий дім не підтвердив і не спростував цю інформацію. Речник Зеленського відмовився коментувати зміст зустрічі.

Коли спроба домогтися припинення вогню провалилася, адміністрація Трампа переключилася на просування рамок мирної угоди, яку Зеленський відкинув частково через те, що вона включає визнання Криму російською територією. За словами одного з джерел, під час зустрічі Зеленський повторив, що не визнає Крим російським, а Трамп чітко дав зрозуміти, що і не просить його про це. План передбачає визнання з боку США, а не України.

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Джерела повідомили, що однією з можливих причин того, що ця зустріч Трампа і Зеленського була більш позитивною, було те, що на ній не було віце-президента Венса і посланника Білого дому Стіва Віткоффа, яких українці вважають більш прихильними до російської позиції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що мирна угода, на якій наполягають США і рф, може призвести до політичного хаосу в Україні та поставить крапку в президентству Зеленського.

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