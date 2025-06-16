Король Чарльз надіслав чіткий меседж принцу Гаррі та Меган Маркл

Король Чарльз надіслав чітке послання своєму опальному синові принцу Гаррі та невістці Меган Маркл, присвоївши Девіду Бекхему лицарське звання, пише geo.tv.

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Колишній капітан збірної Англії з футболу та світова ікона моди Девід Бекхем днями був посвячений у лицарі за свої заслуги у спорті та благодійності. Бекхема тепер називатимуть «сер», а його дружину Вікторію, колишню учасницю поп-гурту Spice Girls, — леді Бекхем.

Лицарське звання Бекхема є кульмінацією багаторічних невпинних зусиль, спрямованих на те, щоб вийти за рамки футболу та перетворити себе на світову ікону на перетині спорту, моди та бізнесу.

Лицарське звання Девіда Бекхема з'явилося на тлі повідомлень про те, що принц Гаррі та Меган Маркл, очевидно, стали «абсолютним кошмаром» для Вікторії та Девіда, зблизившись зі їхнім сином Брукліном та невісткою Ніколою Пельц.

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Вікторія та Девід нібито розлючені очевидною новою дружбою Брукліна та його дружини Ніколи Пельц з Гаррі та Меган. Як повідомляє журнал OK!, коментуючи новий зв'язок Меган та Гаррі з Ніколою та Бруклін, джерело заявило: «Це абсолютний кошмар для Вікторії та Девіда. Це поставило їх у неймовірно незручне становище, особливо враховуючи, наскільки вони близькі до принца Вільяма та Кейт Міддлтон».

Раніше повідомлялося, що таємницю Вікторії Бекхем випадково розкрив Девід.

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