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Неймовірно смачні в'ялені овочі: за цим рецептом готуються легко та просто
В'ялені овочі мають особливий смак. У магазинах вони коштують дорого. То чому б не приготувати їх у домашніх умовах? Це досить просто. А наскільки бюджетно, порахуйте та порівняйте — будете здивовані. Такі овочі гарні на столі у свята та у будні. Пригощайте ними рідних та друзів. Напевно, вони будуть у захваті. Запитуйте їхню думку, це завжди дозволяє вдосконалювати рецептуру.
Рецептом в'ялених овочів із читачами «ФАКТІВ» поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.
В'ялені овочі
Пучок молодої моркви
200 г білої спаржі
Сіль зі спеціями
Олія
Перець
2 зубки часнику
Спаржу очистити та порізати на слайси. Молоду моркву попередньо запекти у фользі до напівготовності. Потім нарізати на такі ж слайси, як спаржу. Доповнити спеціями. Добре перемішати. В'ялити при температурі 100−130 градусів на режимі духовки «з обдуванням» до м'якості овочів. Час — від 40 хвилин.
Готові в'ялені овочі залити прогрітою з часником і перцем олією.
І смачного!
Раніше Елла Іванова розповідала «ФАКТАМ», як приготувати в'ялені чері, щоб було справді смачно.
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Фото Елли Іванової118
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