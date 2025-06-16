Неймовірно смачні в'ялені овочі: за цим рецептом готуються легко та просто

В'ялені овочі мають особливий смак. У магазинах вони коштують дорого. То чому б не приготувати їх у домашніх умовах? Це досить просто. А наскільки бюджетно, порахуйте та порівняйте — будете здивовані. Такі овочі гарні на столі у свята та у будні. Пригощайте ними рідних та друзів. Напевно, вони будуть у захваті. Запитуйте їхню думку, це завжди дозволяє вдосконалювати рецептуру.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом в'ялених овочів із читачами «ФАКТІВ» поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.

В'ялені овочі

Пучок молодої моркви

200 г білої спаржі

РЕКЛАМА

Сіль зі спеціями

Олія

Перець

2 зубки часнику

РЕКЛАМА

Спаржу очистити та порізати на слайси. Молоду моркву попередньо запекти у фользі до напівготовності. Потім нарізати на такі ж слайси, як спаржу. Доповнити спеціями. Добре перемішати. В'ялити при температурі 100−130 градусів на режимі духовки «з обдуванням» до м'якості овочів. Час — від 40 хвилин.

Готові в'ялені овочі залити прогрітою з часником і перцем олією.

І смачного!

Раніше Елла Іванова розповідала «ФАКТАМ», як приготувати в'ялені чері, щоб було справді смачно.

РЕКЛАМА

Фото Елли Іванової

118

Читайте нас у Facebook