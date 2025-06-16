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Неймовірно смачні в'ялені овочі: за цим рецептом готуються легко та просто

22:01 16 червня 2025
В&#39;ялені овочі. Фото кулінарки Елли Іванової

В'ялені овочі мають особливий смак. У магазинах вони коштують дорого. То чому б не приготувати їх у домашніх умовах? Це досить просто. А наскільки бюджетно, порахуйте та порівняйте — будете здивовані. Такі овочі гарні на столі у свята та у будні. Пригощайте ними рідних та друзів. Напевно, вони будуть у захваті. Запитуйте їхню думку, це завжди дозволяє вдосконалювати рецептуру.

Рецептом в'ялених овочів із читачами «ФАКТІВ» поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.

В'ялені овочі

Пучок молодої моркви

200 г білої спаржі

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Сіль зі спеціями

Олія

Перець

2 зубки часнику

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Спаржу очистити та порізати на слайси. Молоду моркву попередньо запекти у фользі до напівготовності. Потім нарізати на такі ж слайси, як спаржу. Доповнити спеціями. Добре перемішати. В'ялити при температурі 100−130 градусів на режимі духовки «з обдуванням» до м'якості овочів. Час — від 40 хвилин.

Готові в'ялені овочі залити прогрітою з часником і перцем олією.

І смачного!

Раніше Елла Іванова розповідала «ФАКТАМ», як приготувати в'ялені чері, щоб було справді смачно.

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Фото Елли Іванової

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