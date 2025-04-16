В’ялені чері до великоднього столу: смачно так, що не відірватися
Ця страва нікого не залишить байдужим. В'ялені чері — це любов назавжди. Вони ароматні, смачні та красиві. А готуються досить просто. Пригощайте рідних та близьких цими смакроликами. Взнайте їхню думку та враховуйте побажання, адже у кожної людини свої смаки та уподобання.
Подавайте святкові страви красиво. Використовуйте тематичний пасхальний посуд та текстиль. Прикрасьте стіл порцеляновими курчатами або зайчиками. Вони можуть бути як новими, так і вінтажними. Зараз дуже модно комбінувати вінтажний та сучасний декор. Виявляйте креативність.
Рецептом смаколика поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
В'ялені чері
- Помідори чері
- Прянощі
- Спеції
- Сіль
- Часник
- Олія
Половинки чері викладаємо на пергамент. Додаємо часник та прянощі. Поміщаємо в духовку і в'ялимо при температурі 100−120 градусів приблизно годину. Вимикаємо духовку і залишаємо помідори до остигання. Перекладаємо в чисту баночку і заливаємо гарячою олією. Даємо охолонути. Зберігаємо в холодильнику.
І смачного!
Раніше авторка кулінарних книг Вікторія Попін поділилася рецептом пасхального салату, який стане улюбленим у вашій родині.
Фото з альбому Елли Іванової79
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