В’ялені чері до великоднього столу: смачно так, що не відірватися

Ця страва нікого не залишить байдужим. В'ялені чері — це любов назавжди. Вони ароматні, смачні та красиві. А готуються досить просто. Пригощайте рідних та близьких цими смакроликами. Взнайте їхню думку та враховуйте побажання, адже у кожної людини свої смаки та уподобання.

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Подавайте святкові страви красиво. Використовуйте тематичний пасхальний посуд та текстиль. Прикрасьте стіл порцеляновими курчатами або зайчиками. Вони можуть бути як новими, так і вінтажними. Зараз дуже модно комбінувати вінтажний та сучасний декор. Виявляйте креативність.

Рецептом смаколика поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

В'ялені чері Помідори чері

Прянощі

Спеції

Сіль

Часник

Олія

Половинки чері викладаємо на пергамент. Додаємо часник та прянощі. Поміщаємо в духовку і в'ялимо при температурі 100−120 градусів приблизно годину. Вимикаємо духовку і залишаємо помідори до остигання. Перекладаємо в чисту баночку і заливаємо гарячою олією. Даємо охолонути. Зберігаємо в холодильнику.

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І смачного!

Раніше авторка кулінарних книг Вікторія Попін поділилася рецептом пасхального салату, який стане улюбленим у вашій родині.

Фото з альбому Елли Іванової

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