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В’ялені чері до великоднього столу: смачно так, що не відірватися

22:01 16 квітня 2025
В&#39;ялені чері

Ця страва нікого не залишить байдужим. В'ялені чері — це любов назавжди. Вони ароматні, смачні та красиві. А готуються досить просто. Пригощайте рідних та близьких цими смакроликами. Взнайте їхню думку та враховуйте побажання, адже у кожної людини свої смаки та уподобання.

Подавайте святкові страви красиво. Використовуйте тематичний пасхальний посуд та текстиль. Прикрасьте стіл порцеляновими курчатами або зайчиками. Вони можуть бути як новими, так і вінтажними. Зараз дуже модно комбінувати вінтажний та сучасний декор. Виявляйте креативність.

Рецептом смаколика поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

В'ялені чері

  • Помідори чері
  • Прянощі
  • Спеції
  • Сіль
  • Часник
  • Олія

Половинки чері викладаємо на пергамент. Додаємо часник та прянощі. Поміщаємо в духовку і в'ялимо при температурі 100−120 градусів приблизно годину. Вимикаємо духовку і залишаємо помідори до остигання. Перекладаємо в чисту баночку і заливаємо гарячою олією. Даємо охолонути. Зберігаємо в холодильнику.

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І смачного!

Раніше авторка кулінарних книг Вікторія Попін поділилася рецептом пасхального салату, який стане улюбленим у вашій родині.

Фото з альбому Елли Іванової

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