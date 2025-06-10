Дуже смачні коржики: готуються швидко і просто

Світ кулінарії багатий смаками, які можна відкривати для себе практично нескінченно. Сьогодні мова піде про амарантові коржики - їх рецептом з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Елла Іванова. Ця крупа сьогодні досить популярна. Купити її можна в маркетах. З амаранту готують кашу, коржі…

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За бажанням подавайте коржики зі свіжими овочами, сиром, баликом або маринованою рибою. Сервіруйте стіл естетично — це завжди важливо. Багато хто захоплюється тим, як подають їжу в ресторані. Створити атмосферу домашнього ресторану під силу всім — важливо захотіти і докласти трохи зусиль.

Незвичайні коржики

- Готуються ці коржі без додавання яєць, вершкового масла і білого борошна, — каже Елла Іванова. — Беремо 200 г амарантової крупи, добре промиваємо і заливаємо водою на ніч. Знову добре промиваємо. Додаємо по дрібці солі і соди, 80 г води і 20 г оливкової олії. Пропускаємо через блендер. Випікаємо в духовці при температурі 180 градусів приблизно 15 хвилин. При бажанні їх можна підсмажити і на сковороді — теж вийде дуже смачно.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт незвичайних пончиків з сочевиці.

Фото з альбому Елли Іванової

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