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Дуже смачні коржики: готуються швидко і просто
Світ кулінарії багатий смаками, які можна відкривати для себе практично нескінченно. Сьогодні мова піде про амарантові коржики - їх рецептом з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Елла Іванова. Ця крупа сьогодні досить популярна. Купити її можна в маркетах. З амаранту готують кашу, коржі…
За бажанням подавайте коржики зі свіжими овочами, сиром, баликом або маринованою рибою. Сервіруйте стіл естетично — це завжди важливо. Багато хто захоплюється тим, як подають їжу в ресторані. Створити атмосферу домашнього ресторану під силу всім — важливо захотіти і докласти трохи зусиль.
Незвичайні коржики
- Готуються ці коржі без додавання яєць, вершкового масла і білого борошна, — каже Елла Іванова. — Беремо 200 г амарантової крупи, добре промиваємо і заливаємо водою на ніч. Знову добре промиваємо. Додаємо по дрібці солі і соди, 80 г води і 20 г оливкової олії. Пропускаємо через блендер. Випікаємо в духовці при температурі 180 градусів приблизно 15 хвилин. При бажанні їх можна підсмажити і на сковороді — теж вийде дуже смачно.
І смачного!
Нагадаємо рецепт незвичайних пончиків з сочевиці.
Фото з альбому Елли Іванової132
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