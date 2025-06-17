Допоможіть збивати «шахеди»: небесні янголи вогневої групи ДФТГ «Мрія» звернулися до українців

На четвертому році повномасштабного вторгнення росіян в Україну, уряд нарешті затвердив експериментальний проєкт щодо посилення протиповітряної оборони шляхом залучення добровольчих формувань територіальних громад для захисту від ворожих загроз з повітря. Проте й без цих кроків з боку держави добровольці мобільної вогневої групі ДФТГ «Мрія» 241 Обр ТрО з перших «шахедних» атак нищать ворожі БПЛА. Й сьогодні, під час масованої атаки «шахедів», бійці «Мрії» захищали наше небо.

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«Ми воюємо з ворожими БПЛА практично з самого початку, як вони почали атакувати наші міста. Воюємо повністю за власний рахунок, без будь-якого фінансування з боку держави. Тож все — від авто та обладнання до амуніції та пального — мусимо купляти власним коштом», — розповів у коментарі «ФАКТАМ» боєць мобільної вогневої групи «Мрія» Дмитро Попов.

За його словами, у підрозділ власними зусиллями було придбано ще один пікап. Й зараз його обладнують під бойову одиницю МВГ.

«Враховуючи те, що ворог постійно удосконалює свої засоби ураження та тактику своїх атак, ми теж мусимо постійно технічно вдосконалюватись. Тому для ефективної роботи ми обладнуємо наші МВГ сучасними тепловізійними прицільними комплексами», — додав боєць.

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Він звернувся до українців з проханням підтримати збір, щоб була змога випустити ще одну МВГ на полювання проти ворожих БПЛА.

«Нам потрібно придбати прицільний комплекс, вартість якого становить 354 000 грн. На жаль, на все власних коштів не вистачає, тому ми мусимо звернутися до вас по допомогу. Уклін та подяка всім, у кого є бажання та можливість допомогти нам збивати „шахеди“!» — додав Попов.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що внаслідок нічної атаки росіян серйозно постраждали Одеса, Запоріжжя та Дніпропетровщина.

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