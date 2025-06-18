Світ троянд вражає різноманіттям. Існують троянди, що пахнуть лавандою, свіжоскошеною травою, полуницею, липою, перцем і навіть великодньою випічкою. А пелюстки цих прекрасних квітів можуть бути із відтінком малинового сорбету, вершкового масла, мімози, коралу… Є й справді казкові сорти троянд. Уявіть картину: перлово-рожеві пелюстки під час грибного дощу розпускаються на очах, розповсюджуючи запах мигдалю. Існують троянди-хамелеони. Наприклад, бутон одного із сортів, розкриваючись, поступово світлішає, перетворюючись із рожевого на білий. Є і така троянда, яка на початку цвітіння помаранчева, наче апельсин, а на піку цвітіння раптом стає білою і «застигає», перетворюючись на подобу порцелянової статуетки. Цікаво, що пелюстки з неї не опадають до повного заходу життя квітки. Троянди у всі часи надихали митців та поетів. І сьогодні вони є джерелом натхнення. В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про троянди на порцелянових блюдах у творчому доробку сучасних українських митців.

«Про троянду складено багато легенд»

- Яскравий квітковий орнамент на посуді додає святковості навіть простому сніданку чи сімейній вечері, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Троянди Олени Нестерової неймовірні, вони ніби справжні. Ось таріль «Троянди». Вузька золотиста смужка неначе обрамлює картину в коштовну рамку, а ажурний візерунок у поєднанні з приглушеним м’ятним тоном дарує відчуття вінтажної розкоші. Елегантна трепетна троянда — справжня королева саду.

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О. Нестерова. Таріль «Троянди». Лубни, 2023

А ось чайна пара «Севрська троянда» (фото у заголовку — Авт.). Кожен ковток чаю з такої чашки, доповненої блюдечком, є великою урочистістю, а погляд на троянди — поетичним поверненням у квітучий сад, де час уповільнюється, а душа оживає. Це історія про красу, що живе в кожній миті. Роботи художниці —це не просто побутовий декор, а справжня поезія в порцеляні, яка запрошує зупинитися й вдихнути аромат літнього саду. Милуючись трояндами Олени Нестерової, неначе відчуваєш їх аромат.

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— Яка краса! До речі, якось знаменитий кутюр'є Ів Сен-Лоран звернувся до французьких селекціонерів з проханням — створити для нього сорт троянд з ароматом, схожим на той, який у його знаменитого парфуму «Парі де Ів Сен-Лоран». І вони створили такий сорт! Ніжно-рожева квітка, названа на честь модельєра, довго не в'яне — вона стійка, як аромат створених ним парфумів.

- Цікаво. А от ще одна неймовірна таріль з трояндою Олени Нестерової «Севрська троянда». У цій квітці стільки ніжності. Ця троянда наче із казкового саду і в той же час вона як справжня. До речі, троянди неодноразово фігурували у відомих казках. Згадаймо казку Андерсена «Снігова королева». Про троянду складено багато легенд. Одна з них розповідає про те, як з'явилася ця квітка. Одного разу богиня рослин Флора побачила красиву дівчину і перетворила її на квітку. Афродіта наділила її незрівняною красою, а Діоніс подарував тонкий вишуканий аромат. За іншою легендою, якось до Аллаха прийшли діти богині рослин Флори і попросили призначити над ними володаря. Аллах обрав для цього троянду з гострими колючками, які є її оберегом.

О. Нестерова. Таріль «Севрська троянда». Лубни, 2020

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«Кожне блюдо Олександра Опарія ніби показує куточок казково гарного трояндового саду»

— Хто ще з сучасних українських митців має у своєму творчому доробку тарелі з трояндами?

- Серія «Трояндовий сад» Олександра Опарія — це поетичний діалог із природою, втілений у фарфорі.

О. Опарій. Таріль з серії «Трояндовий сад». Львів. 2022

Кожне блюдо ніби показує куточок казково гарного трояндового саду. На круглих і овальних тарелях троянди передають атмосферу запашного ранкового світанку в квітучому саду. Здається, листочки та пелюстки колишуться від легкого вітерця. Ритм композиції на кожному блюді різний, але всі вони об’єднані одним мотивом. На одному блюді бачимо розкішний трояндовий кущ, на іншому — камерну сцену з однією квіткою…

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О. Опарій. Блюдо з серії «Трояндовий сад». Львів. 2022

— «Трояндовий сад» — це не просто набір декоративних блюд та тарілок, а справжня подорож неймовірним садом, яку Олександр Опарій подарував нам у 2022 році. Кожне блюдо мов вірш про красу й мінливість природи, затамований подих квітучого миттєвого дива. Рожева ніжність троянд і барвисті контрасти зелених листочків створюють відчуття барвистої гармонії, яку неможливо забути. Троянда — втілення любові, краси, творчості, життєвої сили.

О. Опарій. Блюдо з серії «Трояндовий сад». Львів. 2022

— До речі, сорти троянд оцінюють «зірками», як готелі та ресторани. Найвища оцінка — чотири зірки.



- Так. Читала, що мають значення колір, число пелюсток, діаметр квітки, висота стебла, насиченість та оригінальність аромату, морозостійкість та екологічність сорту, тобто природна стійкість до захворювань. Краща квітка та, яку нічим не потрібно обробляти. А найціннішим ароматом троянди вважається не екзотичний банановий чи полуничний, а саме справжній трояндовий. Відомо, що чимало сортів троянд названо на честь всесвітньо відомих людей. Наприклад, легендарний французький актор Луї де Фюнес якось особисто відвідав розарій біля Ніцци та обрав для себе яскраво-жовту троянду з червоними краями. Він сказав, що квітка нагадує йому літній сонячний день на півдні Франції, де він знімався у багатьох фільмах.

Особливий сорт присвячений легендарному модельєру П'єру Кардену — ніжно-рожеві пелюстки немов обсипані «зоряним пилом» темного рожевого відтінку. І це символічно, адже П'єр Карден — зіркова постать у світі моди та дизайну. Багатьом подобаються троянди «під старовину». Такі квіти можна побачити у декорі старовинних порцелянових сервізів та на вінтажних листівках. Тож краса завжди надихає. І коли краса природи поєднується з красою порцеляни — це особливе відчуття. Талановиті сучасні митці України створюють роботи, які нікого не залишать байдужими.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з колекціонеркою Людмилою Карпінською-Романюк про створені українськими фарфористами неймовірні образи вишивальниць.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото у заголовку таріль «Троянди» (2023) та чайна пара «Севрська троянда» (2020). Лубни у розпису О. Нестерової

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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