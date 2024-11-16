Пора цвітіння хризантем — одна із найкрасивіших у природі. Дерева вже стоять подекуди без листя, а хризантеми квітнуть — і це не може не вражати. Букетами цих квітів у листопаді прикрашені тераси ресторанів та кафе. Хризантеми налаштовують на споглядання краси навколо та на оптимістичні думки. У інтерв'ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про порцелянові сервізи та декоративні тарелі, у яких українськими митцями оспівується краса цих квітів.

«Японці кажуть: «Якщо хочеш бути щасливим все життя, вирощуй хризантеми»

— Хризантеми — фаворити осені, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Їх люблять у багатьох країнах світу. Вони символізують довголіття, достаток та процвітання. У Японії хризантему називають подарунком богів та символом сонця. На думку японців, вона уособлює досконалість природи. Хризантема є на емблемі імператорської сім'ї. У Японії, даруючи хризантеми, бажають довголіття. Ця квітка оспівана поетами у численних хокку. А ще японці кажуть: «Якщо хочеш бути щасливим все життя, вирощуй хризантеми».

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Символом життєствердності ця квітка вважається і у США. Оскільки хризантеми квітнуть до самих морозів, а іноді їх можна навіть побачити припорошеними снігом, вони асоціюються з витривалістю та стійкістю. Отож, символізують ще й міцність сім'ї та процвітання бізнесу, попри непрості випробування.

Хризантеми можуть бути різних кольорів — жовті, білі, рожеві, бордові. Ці квіти стали окрасою фарфорових сервізів, створених митцями України.

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— Які ж роботи, на вашу думку, найкращі?

— Дуже вишуканий столовий сервіз «Хризантеми», форми якого створені на Коростенському фарфоровому заводі Костянтином Олійником й розписані Раїсою Дмитрук. Ніжні квіти немов світяться зсередини. Вони зачаровують погляд.

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К. Олійник, Р. Дмитрук. Предмети столового сервізу «Хризантеми». Коростенський ФЗ. 1996

Асортимент продукції у Коростені був такий, що просто очі розбігалися від дзвінкого, ошатного товару, який грав усіма кольорами веселки. Випускалися столові, чайні та кавові сервізи на різну кількість персон. Також виготовлялися вази, скульптури, сувенірні та подарункові вироби, при цьому як серійно, так і на замовлення — для ресторанів, кафе, барів. Чимало з коростенських сервізів та статуеток сьогодні є справжніми раритетами. Навіть на аукціонах знайти їх неймовірно складно, а ціни часом вражають.

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«Чайний сервіз Зінаїди Олексенко „Хризантема“ дихає осінню»

— Сервіз Костянтина Олійника та Раїси Дмитрук асоціюється із осіннім затишком в оселі, де цінується тепла родинна атмосфера, де бабуся чи мама готують смачний овочевий суп та подають його у вишуканій супниці.

— Так. Дуже гарний і столовий сервіз «Хризантема», у якому форми Миколи Трегубова розписані Ніною Пилипчук.

М. Трегубов, Н. Пилипчук. Столовий сервіз «Хризантема». Коростенський ФЗ. 1975

— Він наче прикрашений віночком з живих рожевих хризантем…

— Хотілося б відзначити й чайний сервіз Зінаїди Олексенко «Хризантема», який дихає осінню. Зачаровує осіння палітра кольорів. Хвилясті краї форм асоціюються із тендітністю пелюсток хризантем. Життєвий шлях Зінаїди Олексенко пов'язаний з Полонським фарфоровим заводом на Хмельниччині. Натхнення їй надавали барви природи рідного краю. Роботи Зінаїди Олексенко знаходяться в колекціях різних музеїв України, зокрема в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва, Сумському художньому музеї, Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї, Переяслав-Хмельницькому історико-культурному заповіднику, Чорноморському музеї образотворчих мистецтв ім. О. Білого, Миргородському краєзнавчому музеї, основна ж експозиція розміщена в Полонському історичному музеї.

З. Олексенко. Чайний сервіз «Хризантема». Полонський ФЗ. 1990

— Хто із сучасних українських митців втілив у фарфорі красу цієї квітки?

— Декоративні тарелі з хризантемами (фото у заголовку) є у творчому доробку Олени Нестерової. Малюнки виконані за мотивами гравюр японського художника Кейка Хякугіку, який працював наприкінці 19 — початку 20 століття. Художниця-іконописиця брала участь у мистецьких виставках в Україні, країнах Європи та США. У 2018 році Олена Нестерова пройшла навчання з розпису порцеляни в Італії.

О. Нестерова. Декоративний таріль «Хризантема». Лубни. 2022

«Сервіруючи стіл посудом з хризантемами, неодмінно прикрасьте його букетом цих квітів»

— Як майстерно, з ботанічною точністю зображені листочки й пелюстки!

— Так. Хризантеми Олени Нестерової неначе справжні. І треба відзначити, що казкові водночас. Зверніть увагу на золотого метелика біля квітів. Відомо, що він вісник добрих змін у житті.

Хризантема — одна з улюблених квіток у творчості художниці Юлії Красної. Юлія Красна народилася в Києві, дитинство пройшло у Львові, закінчила Львівську академію мистецтв, факультет кераміки. По закінченні з 1984 року працювала художником на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі. Створювала чудові декольні малюнки для чайних та кавових сервізів й блюд. Хризантеми Юлії Красної неначе живі, вони дихають таїнством та любов'ю так, що відчуваєш запах їх свіжості.

Ю. Красна. Декоративний таріль «Хризантеми». Київський ЕКХЗ. 1995

— Дуже витончена квітка… Її краса зачаровує.

— Цю квітку зображали у своїх роботах відомі художники світу. Наприклад, Клод Моне. Її оспівували поети. Особлива краса — хризантеми, втілені у фарфорі. Існує чимало нагод подарувати таку красу близьким людям. Це і дні народження, і весілля, і новосілля… Також такий подарунок може бути знаком особливої прихильності. Даруйте порцелянові хризантеми тим, хто любить ці квіти, цінує їх вишукану красу.

Сервіруючи стіл посудом з хризантемами, неодмінно прикрасьте його букетом цих квітів. Створюйте особливу атмосферу в оселі для себе та своїх близьких. Особливо це важливо робити, якщо у родині є діти. Минатимуть роки, а спогади дитинства назавжди закарбуються у їх пам’яті. Такі спогади дуже дорогі для кожного з нас.

Раніше колекціонерка порцеляни Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найкрасивіший посуд з метеликами.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку: О. Нестерова. Декоративний таріль «Хризантеми». Лубни. 2022

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