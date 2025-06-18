Як вибрати солодкий кавун у магазині: є перевірені методи

Хоча кавуни можуть здаватися дуже схожими, вони ледь помітно відрізняються за зовнішнім виглядом, і саме ці деталі можуть розповісти вам найбільше. Солодкий кавун зазвичай має темно-зелену шкірку з чітко позначеними смужками. Якщо вона матова, а не блискуча, це хороший знак, оскільки він свідчить про стиглість. Форма також важлива: найкращі кавуни кругліші. А довгасті зазвичай більш водянисті та менш солодкі, пише zielony.onet.pl.

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Кожен кавун має характерну пляму на шкірці — місце, яким він лежав на землі під час дозрівання. Якщо ця пляма кремово-жовта або навіть помаранчева, це означає, що кавун довго й природним чином дозрівав на сонці. Біла або дуже бліда пляма — це сигнал того, що плід був зібраний занадто рано і може бути менш солодким.

Хороший, стиглий кавун видає глухий резонансний звук — ніби всередині нього напружена пружність. Якщо звук більш глухий або металевий, це ознака того, що плід може бути перестиглим або водянистим.

У деяких кавунів ще є плодоніжка — і це також багато говорить про стиглість. Суха, коричнева свідчить про те, що плід встиг дозріти до того, як його зірвали. Зелена плодоніжка — кавун зібрали занадто рано.

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Раніше про те, як вибрати кавун на ринку чи в магазині, розповідали Марина Жукова та Надя Матвєєва.

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