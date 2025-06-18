Україна U21 у грі з червоною карткою поступилася Нідерландам і вилетіла з Євро-2025: відеоогляд матчу

У середу, 18 червня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка програла Данії (2:3) і здолала Фінляндію (2:0), провела на «Татран Арені» у словацькому Пряшеві вирішальний матч групового турніру чемпіонату Європи проти своїх однолітків з Нідерландів, які раніше розійшлися миромз фінами (2:2) та поступилися данцям (1:2). Якщо «жовто-синім» для виходу до чвертьфіналу достатньо було без дискваліфікованого Володимира Бражка й нічиєї, то «помаранчевих» могла влаштувати лише перемога. На жаль, команда Мікаеля Райціґера шансів українцям не залишила.

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Євро-2025. Група D. 3-й тур

Україна U21 — Нідерланди U21 — 0:2

Україна: Нещерет, Вівчаренко, Батагов, Михавко, Крупський (Козик, 74), Очеретько (Яцик, 74), Рубчинський (Царенко, 66), Ярмолюк, Волошин (Квасниця, 81), Брагару, Ванат (В'юнник, 66).

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Голи: Валенте (34), ван Берген (57).

На 81-й хвилині вилучено Регера (Нідерланди).

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Ще в одному матчі ігрового дня Данія, яка достроково посіла в групі перше місце, не втримала перемогу над Фінляндією — 2:2 (Гардер, 10, 68 — Скютта, 73, Кескінен, 82).

Підсумкове становище команд: 1. Данія — 7 очок (різниця м'ячів — 7:5); 2. Нідерланди — 4 (5:4); 3. Україна — 3 (4:5); 4. Фінляндія — 2 (4:6).

В інших групах Євро-2025 у 3-му турі зафіксовано такі результати.

Група А. Іспанія — Італія — 1:1, Румунія — Словаччина — 1:2.

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Підсумкове становище команд: 1. Іспанія — 7 (6:4); 2. Італія — 7 (3:1); 3. Словаччина — 3 (4:5); 4. Румунія — 0 (2:5).

Група С. Франція — Польща — 4:1, Грузія — Португалія — 0:4.

Підсумкове становище команд: 1. Португалія — 7 (9:0); 2. Франція — 7 (7:3); 3. Грузія — 3 (4:8); 4. Польща — 0 (2:11).

З групи В, де пізно ввечері 18 червня ще відбудуться матчі Англія — Німеччина та Словенія — Чехія, вже вийшли німці й практично англійці.

Таким чином, у ¼ фіналу чемпіонату Європи, найімовірніше, зіграють: Іспанія — Англія (21 червня), Португалія — Нідерланди (21 червня), Італія — Німеччина (22 червня), Данія — Франція (22 червня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що національна збірна України перемогла Нову Зеландію та фінішувала на турнірі у Торонто на другому місці.

Фото uaf.ua

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