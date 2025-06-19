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Російський «кріт» у ЗСУ полював за «Нептунами»
Співробітники СБУ, які нещодавно у Харкові викрили «крота» в лавах штурмової бригади Нацгвардії, що коригував повітряні атаки рф по локаціях «свого» підрозділу, затримали ще одного військового-зрадника, який готував атаку рф на українські протикорабельні комплекси «Нептун», які тримають під вогневим контролем прибережну акваторію Чорного моря.
«Виконанням ворожого завдання займався 33-річний військовослужбовець, якого завербувала російська воєнна розвідка (більш відома як гру). За дорученням окупантів, „кріт“ мав передати їм геолокації підрозділу, де він проходить службу, який охороняє протикорабельні комплекси „Нептун“ на півдні України», — повідомили в Службі безпеки України.
Росіяни збирались після отримання даних завдати по комплексам ракетно-дроновий удар, попередивши свого агента, аби той убезпечив себе під час атаки.
Втім, військова контррозвідка СБУ своєчасно викрила «крота» і задокументувала його розвідактивність. Його затримали під час підготовки агентурного «звіта» для окупантів.
«В процесі розслідування стало відомо, що фігурант додатково мав скоригувати ворожі обстріли по навчальних центрах ЗСУ, де раніше проходив військову підготовку. Мобілізований потрапив у поле зору агресора під час поширення проросійських коментарів у чат-ботах міноборони рф. При обшуках у затриманого вилучено телефон із доказами його роботи на ворога», — додали в СБУ.
Затриманому інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Санкція статті — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше військового-зрадника виявили на Кіровоградщині. Там 32-річний водій-електрик військової частини коригував повітряні атаки рф по центральному регіону України, а також збирав для ворога координати шпиталів Сил оборони та інших медустанов, в яких проходили лікування українські воїни.
Фото СБУ113
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