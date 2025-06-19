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Здоров'я та медицина

Найкраща спеція для мозку: яка трава може суттєво покращити пам’ять

21:02 19 червня 2025
Розмарин

Розмарин — це дуже ароматна трава. Його інтенсивний запах і смак роблять його однією з найпопулярніших спецій для риби, м'яса, супів, овочів і навіть десертів. Розмарин варто використовувати якомога частіше на кухні також з міркувань здоров'я. Він покращує травлення, регулює рівень цукру в крові та оздоровлює печінку.

Дослідження показали, що ця унікальна спеція також може знизити ризик деменції та покращити пам'ять, пише kobieta.interia.pl.

Розмарин використовується в народній медицині для боротьби з гіперглікемією, а наукові дослідження підтвердили його протидіабетичні властивості. Трава не тільки уповільнює всмоктування вуглеводів у кров, але й захищає клітини підшлункової залози, що відповідають за вироблення інсуліну.

Екстракт розмарину зміцнює слизову оболонку шлунка та знижує ризик виразки. Він також має жовчогінну дію та прискорює процеси травлення. Він полегшує біль у шлунку та цілюще впливає на кишківник.

Розмарин містить сильні антиоксиданти, які добре впливають на весь організм. Перш за все, вони борються із запаленням і завдяки цьому знижують ризик серцевих захворювань, а також виводять вільні радикали, які знижують ризик пошкодження клітин, раку та не допускають швидкого старіння. Деякі дослідження показали, що екстракти розмарину прискорюють регенерацію шкіри та допомагають боротися з акне та екземою.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що з додаванням розмарину роблять засіб від сухого й вологого кашлю.

Читайте також: Включіть у свій раціон: це найкращі трави для контролю високого рівня цукру в крові

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