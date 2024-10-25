Домашні засоби від сухого і вологого кашлю: запишіть та поділіться з друзями

Перевірені засоби від кашлю допоможуть полегшити його напади, пише видання Poradnik Zdrowie. Але, як писали «ФАКТИ» раніше, лікарка-педіатриня Марія Шемет-Іванова розповіла про міфи та шкоду неправильного лікування. Зокрема, вона вважає, що кашель при інфекціях — наш друг.

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Сухе і тепле повітря в приміщенні посилює кашель і робить його виснажливим. Тому намагайтеся зволожувати повітря у своїй квартирі.

Можна придбати вже готовий зволожувач повітря, але отоларингологи вважають, що подібну роль відмінно може виконати акваріум розміром з аркуш паперу А4. Налийте в нього воду. Туди можна покласти каміння, насипати піску і посадити живі водні рослини або поставити штучні. Вода з акваріуму буде випаровуватися, зволожуючи повітря, а сама ємність стане елементом декору.

Хорошим домашнім засобом від мокрого кашлю є інгаляції, тобто вдихання водяної пари, збагаченої антибактеріальними та противірусними засобами та засобами, що розріджують виділення.

У гарячу воду додайте п’ять крапель олії евкаліпта, сандалового дерева, герані, лаванди, розмарину, фенхелю, майорану, сосни або чайного дерева. Також можна робити інгаляції з трав’яними настоями, наприклад, ромашки. РЕКЛАМА

При постійному сухому кашлі доцільно нанести на груди і спину зігріваючу мазь. Зазвичай ці препарати складаються з ароматичних екстрактів трав і масел. Тому вони також є різновидом інгаляції, тому що ми вдихаємо їхній запах.

Зігріваючі мазі від кашлю містять екстракти чебрецю, розмарину, майорану і масла евкаліпта, сандалового дерева, сосни, ментолу і камфори, іноді також ялівцю.

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Домашні сиропи від кашлю заспокоюють напади, полегшують відхаркування виділень, а також зміцнюють імунну систему, забезпечуючи організм залізом, необхідним для підтримки імунних клітин у хорошому стані. Найпопулярнішим сиропом від кашлю є цибульний. У боротьбі з постійним кашлем також допоможуть сироп чебрецю чи буряка.

Спеції не тільки надають смаку стравам. Імбир, кориця, кардамон, чилі та гвоздика мають зігріваючі, антибактеріальні та протизапальні властивості. Тому вони чудово допомагають полегшити застуду, кашель і нежить. Наприклад, можна використовувати імбир як добавку до теплого чаю з лимоном. Він зволожить слизову і полегшить кашель. Також додайте в каву гвоздику. Ви побачите, що вона нададасть відхаркувальну дію і прискорить лікування кашлю.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що хрипи та біль у грудях можуть бути ознаками більш небезпечного захворювання, ніж застуда.

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