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Гроші

Субсидія «у спадок»: хто має на неї право

15:37 19 червня 2025
Як отримати субсидію померлого родича

Після смерті основного одержувача житлової субсидії, призначені, але не виплачені кошти може отримати інший член домогосподарства, якщо він був врахований при призначенні цієї субсидії, пише «На пенсії».

Для оформлення цих коштів необхідно звернутися до Пенсійного фонду України не пізніше трьох місяців з дня смерті одержувача субсидії.

При собі потрібно мати:

• Свідоцтво про смерть одержувача.
• Документи, що посвідчують особу заявника.
• Реквізити банківського рахунку для переказу коштів.

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Ця процедура регулюється пунктом 3 Положення про порядок призначення житлових субсидій (Постанова Кабміну № 848 від 21 жовтня 1995 року).

Варто не зволікати з подачею заяви, щоб не втратити право на отримання коштів.

Як писали «ФАКТИ», в Україні хочуть спростити оформлення держдопомоги кільком категоріям громадян. На сайті профспілок розміщений для обговорення проєкт, розроблений Кабміном, яким пропонують скоротити кількість вимог для отримання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг трьом категоріям домогосподарств.

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