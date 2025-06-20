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Розбите яйце на лобовому склі: як на нього реагувати, щоб не потрапити в халепу
Українські шахраї постійно винаходять нові схеми, і схоже, що одна з найновіших небезпек, яка вже діє в сусідніх країнах, незабаром може дістатися й до нас, пише спеціалізоване видання з посланням на зарубіжний портал.
В основі цієї схеми лежить, на перший погляд, невинна витівка — розбите яйце на лобовому склі. Насправді це не дитячі пустощі, а добре спланована схема злочинців. Суть її проста: змусити водія вийти з автомобіля. Рідина від яйця моментально забруднює скло, а двірники лише розмазують її, погіршуючи видимість. У більшості випадків водії рефлекторно виходять, щоб самостійно очистити скло.
Саме цього моменту і чекають зловмисники. Щойно власник відволікається на прибирання, вони непомітно проникають в салон. Їхньою метою можуть бути залишені на видному місці сумки, гаджети, документи. Іноді ж їхній «улов» — це весь автомобіль, якщо ключі необережно залишили в замку запалювання.
Як себе убезпечити?
Експерти наполегливо радять водіям зберігати спокій та адекватно реагувати на такі інциденти. Якщо на лобовому склі вашого авто з'явилося розбите яйце:
• Ні в якому разі не виходьте з машини одразу!
• Від'їдьте у людне місце: Злодіям буде набагато складніше атакувати вас там, де багато свідків.
• Зачиніть усі двері та вікна: Переконайтесь, що ваш автомобіль повністю заблокований.
• Приберіть цінні речі з видного місця: Перш ніж приступати до очищення скла, сховайте всі сумки, гаджети та документи.
• Після цього обережно очистіть скло.
Враховуючи, що подібні випадки почастішали за кордоном, цілком імовірно, що українські шахраї візьмуть цю схему у свою практику. Будьте пильними та обережними на дорогах!
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