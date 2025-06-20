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Збільшить урожай томатів в чотири рази: чим підживити помідори зараз
Коли томати вдалося врятувати після кількох днів дощів, варто переходити до наступного етапу — дати рослинам підживлення, яке збільшить урожай у кілька разів. Як саме це зробити, розповідає власниця сторінки в соціальній мереж під назвою «Корисні корисності».
«Томати почали вже квітувати, і наше завдання — допомогти їм, щоб кожна квітка перетворилась на зав'язь», — вважає жінка.
За її словами, томатам необхідний бор — мікроелемент, без якого не відбувається запилення та зав’язування плодів.
«Сьогодні свої томати я буду обробляти препаратом „Help Rost Бор“. Спочатку розводимо у невеликій кількості води, а потім доводимо до потрібного об’єму. Обробляємо по листу зранку або ввечері. Бор — це чарівний мікроелемент, який дійсно збільшує врожай томатів», — пояснює жінка.
Також для любителів «цікавинок» пропонуємо ознайомлючу розповідь від білоруського аграрія його рідною мовою.
Як писали «ФАКТИ», червень — місяць активних робіт на українських городах. Попри те, що ми вже перетнули середину місяця, ще є час для повторного висаджування деяких овочів, щоб зібрати врожай до осінніх заморозків. Досвідчені городники пропонують п’ять варіантів, які чудово приживуться в умовах літньої спеки.244
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