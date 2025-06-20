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Фонд Favbet Foundation допомагає молоді робити перші кроки в IT: відбувся майстер-клас «Квиток в IT»
Favbet Foundation продовжує відкривати нові можливості для підлітків у межах благодійної програми IT Kids. Цього разу для учасників було організовано профорієнтаційний майстер-клас «Квиток в IT», який допоміг зробити перші практичні кроки у світі цифрових професій.
Протягом заходу підлітки познайомилися з 12 актуальними спеціальностями у сфері IT та Digital: програмуванням, веб-дизайном, графічним дизайном, монтажем відео, маркетингом, тестуванням, продакт-менеджментом, UI/UX-дизайном, робототехнікою, бізнес-аналітикою, Data Science та кібербезпекою.
Особливий акцент був зроблений на практичній роботі в міні-групах: учасники мали можливість спробувати себе у ролі програмістів, дизайнерів, маркетологів та монтажерів. Завдяки такому підходу багато підлітків змогли визначитися з тими професійними напрямами, у яких планують розвиватися далі.
Завдяки підтримці Favbet Foundation учасники отримали унікальний досвід: безпосереднє спілкування з менторами, живі історії з перших вуст, практичні поради та мотивацію від тих, хто вже працює у галузі. Особливо цінним став формат, де частину майстер-класу проводили самі підлітки — учні GoFriends IT Academy, які ділилися власними історіями старту в ІТ.
«Для нас важливо створювати простір, де діти можуть не лише дізнаватися про нові професії, а й відчути, що ці можливості досяжні вже зараз. Саме тому ми інвестуємо у програми, які допомагають будувати основу для майбутнього розвитку молодого покоління», — відзначили у Favbet Foundation.
Після завершення події кожен учасник мав можливість безкоштовно продовжити навчання в GoFriends IT Academy та приєднатися до літнього IT-табору, отримавши ще більше практичного досвіду.
«Ми бачимо велику відповідальність у тому, щоб допомагати дітям робити перші кроки у професійному житті. Через такі програми Favbet Foundation прагне підтримувати розвиток не лише спорту чи освіти, а й формувати культуру впевнених, амбітних молодих людей, які будуть драйвити майбутнє України», — зазначив президент фонду Андрій Матюха.
Нагадаємо, у червні у Києві пройшов масштабний дитячий футбольний турнір Favbet Foundation Cup, що зібрав понад 120 юних гравців, які подарували глядачам десятки забитих м’ячів, сотні усмішок і тисячі незабутніх моментів.
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