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Колишня найсильніша тенісистка світу народила другу дитину: фото малечі
Колишня перша ракетка світу австралійка Ешлі Барі, яка раптово завершила кар'єру в 25 років, оголосила в соцмережах про народження дочки Джордан. Як і інша експерша ракетка світу Анжелік Кербер, 29-річна переможниця чотирьох турнірів серії «Великого шолому», котра оголосила перед Новим роком про вагітність, стала мамою вдруге.
«Ласкаво просимо в цей світ, Джордан, — написала в Instagram Ешлі Барті, супроводживши пост фотографією дівчинки, яка позіхає в комбінезоні з вишивкою Embrace your weird („Прийми свою дивність“). — Ти безумовно кохана, і ми безмежно вдячні за те, що тримаємо тебе в обіймах, наша чудова дівчинко».
Як відомо, у липні 2023 року в родині австралійки народився син Хейден.
Додамо, що за свою кар'єру Ешлі Барті, яка одружена з гольфістом Гаррі Кіссіком, виграла 27 турнірів, у тому числі чотири з серії «Великого шолома» («Ролан Гаррос"-2019, Вімблдон-2021 та Australian Open-2022 в одинарному і US Open-2018 у парному розрядах). Загалом австралійка провела на світових кортах 671 матч, заробивши за кар'єру майже 24 млн доларів призових «брудними».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий олімпійський чемпіон Рафаель Надаль вдруге стане батьком.
Фото Instagram372
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