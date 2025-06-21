В суботу, 21 червня, — день літнього сонцестояння. Сьогодні накоротша ніч та найдовший день року. Цей день традиційно вважався часом потужного оновлення, накопичення позитивного досвіду та натхнення. А вже за пару днів настане ще одне містичне свято Івана Купала, яке відзначають з 23 на 24 червня. Хоча раніше воно припадало на зовсім інші дні.

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Як пояснила «УНІАН» харківська відьма Станіслава Дашковська, купальська ніч з язических часів була «прив'язана» саме до дня літнього сонцестояння. Пізніше воно «наклалося» на християнське Різдво Івана Хрестителя. Свято Івана Купала за старим календарем відзначали з 6 на 7 липня, а вже після перходу на новоюліанський календар — з 23 на 24 червня. Станіслава Дашковська стверджує, що і день літнього сонцестояння, і 6−7 липня — «намолені» дні з потужною енергетикою. Але найпотужнішим днем буде саме 21 число, яке присвячене міці Сонця.

За народними віруваннями, купальські ритуали, які пов'язані, зокрема, з водою та вогнем, мали забезпечити здоров’я родині, багатий врожай і продовження роду. Так, вогонь «випалював» негатив, очищав, а вода наповнавала чистою енергією.

Аби очиститися, люди стрибали через багаття, а потім йшли купатися до водойм. До речі, пращури купалися голяка, але за часів християнства для обрядових занурень стали використовувати одяг білого кольору, який символізує чистоту.

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На Івана Купала існують свою правила та заборони. Так, Станіслава Дашковська каже, що не варто відвідувати могили близьких: «Міць духів та енергетичних сутностей на Івана Купала дуже велика, і, якщо піти на цвинтар, є серйозна загроза того, що ви „підчепите“ неупокоєну душу. А всі сварки на Івана Купала породжують маленькі енергетичні „грудочки“, які набувають додаткової потужності. Існує ймовірність, що незначні сварки перейдуть у затяжні конфлікти, — аж до періоду збирання врожаю».

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А ось гадання на Івана Купала традиційно віталося. Так, незаміжні дівчата плели вінки та пускали у воду. Якщо чийсь вінок ранком повертався, то це свідчило, що дівчина ще заміж не вийде.

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Також на Івана Купала шукали квітку папороті та збирали трави, які, як вірили пращури, в цей час мали найбільше лікувальних властивостей.

Харківська відьма резюмує, що за часів язичництва вся суть Івана Купали зводилася до подяки різним стихіям за те, що починав підніматися врожай.

Про те, що означає купальский вінок, читайте в матеріалі «Весільний віночок вважається сильним оберегом», — майстриня Лідія Мосійчук" на сайті «ФАКТВ».

Фото з Вікіпедії

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