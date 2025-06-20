Літо — пора весіль. Попри війну, люди закохуються та одружуються . Один з атрибутів весільного вбрання нареченої — віночок. Він є не тільки окрасою, а й вважається оберегом. Майстриня Лідія Мосійчук (Киценко) створює весільні воскові віночки. Вони красиві та вишукані. Вбрання з таким віночком стає справді особливим. У інтерв’ю «ФАКТАМ» українська майстриня розповіла про секрети створення весільних, а також купальських віночків, адже не за горами свято Івана Купала.

«Ромашку, мʼяту, волошку, любисток можна додавати у вінок, щоб прийшло кохання»

— Моя тітка добре зналася на травах, — розповідає Лідія Мосійчук. — Знання їй передала бабуся. А тітка поділилася ними зі мною. Ще коли я була дитиною, світ цілющих трав був мені надзвичайно цікавий. Тітка розповідала захопливі історії. Отож я запамʼятала майже все до дрібниць. Вона говорила, що віночок на Івана Купала повинен складатися з дванадцяти квітів і трав. Може бути більше рослин, але не менше. Оскільки я жила у хаті на краю села, то куди не кинь оком, всюди було різнотравʼя. На полі росли ромашки, волошки, дикий горошок, верес, чебрець, полин, конюшина, душиця, звіробій, а край дороги — барвінок та мʼята. Біля хати ж — любисток і календула, які ми теж додавали у купальський вінок.

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Лідія Мосійчук: «Створення віночків — це моє покликання»

— Що символізують різні рослини у купальському вінку?

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- Ромашка, мʼята, волошка, любисток, дикий горошок, душиця, конюшина, верес означають любов, вірність, ніжність. Тітка казала, їх можна додавати до віночка, щоб прийшло кохання.

Для захисту від злих духів вплітають чебрець, верес, звіробій та полин. Вважається, що чебрець відганяє погані думки, звіробій та полин — своєрідний щит від негативу. Душиця, деревій і нагідки символізують міцне жіноче здоровʼя. Ці чарівні трави обов’язково додаємо до купальського віночка.

— Чи вплітають у вінок ягоди?

— Зазвичай у вінки дівчата вплітають калину. Вона символізує дівочу вроду та кохання.

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«В середину вінка ставила паперовий кораблик із запаленою свічкою і пускала на воду»

— Чим особливий саме купальський вінок?

— Незаміжні дівчата чекають свята, щоб пустити власноруч сплетений вінок на воду і побачити свою долю на цей рік. Перший і останній раз я це робила, коли мені було вісімнадцять років — і через пів року була вже засватана. В середину вінка ставила паперовий кораблик, в нього обережно вставляла вже запалену свічку і пускала на воду. Спостерігала, куди віночок попливе. Мій віночок вправно поплив в ту сторону, де жив мій майбутній чоловік…

Я багато років вчу дівчат плести купальські віночки з польових квітів і трав. Дуже важливо походити в сплетеному власноруч віночку, зарядити його енергетичним посилом свого бажання. Звичайно ж, настрій повинен бути святковим, позитивним.

— Які поради дасте дівчатам зі створення купальського вінка?

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— Якщо зробити основу з лози та прикріпити до неї нитками польові квіти, він не розпадеться. Також міцна конструкція виходить, коли за основу взяти дріт. Якщо говорити про купальські вінки, то в них не додаємо стрічки. Що стосується дизайну, квіти потрібно викладати так, як підказує душа. У кожної дівчини вийде свій, неповторний віночок, не схожий ні на який інший. І для неї він буде найкращий.

— А чим особливі весільні віночки?

— Зараз я створюю ексклюзивні воскові віночки для наречених. Я працюю в старій техніці, яку застосовували наші бабусі, але віночки у мене виглядають більш сучасно, пасують під молодіжний стиль. Весільний віночок вважається сильним оберегом, захищає наречену від злого ока. Вогонь, віск, тиха молитва заряджають його позитивом. Зачаровують красою воскові квіточки й бруньки. Вінки замовляють зазвичай на весілля та причастя. Потім зберігають в іконах як справжній скарб. Так робили наші бабусі.

Весільні віночки, які створює для наречених Лідія Мосійчук, дуже красиві

— Як створюється восковий віночок?

— Спочатку я роблю заготовки. Вирізаю з паперу квіти й листочки, кріплю їх на дротик, потім розтоплюю віск. Щоб створити воскову бруньку, потрібно разів двадцять занурити дротик у розтоплений віск — а то й більше. Дуже популярні віночки з пружинками з дротика й дрібними квіточками. Коли всі деталі провосковані, починаю плести віночок. Він може бути в один ярус, а може — у два або три. Кожну деталь я примотую ниткою, а потім — білою стрічкою.

— Скільки часу займає така кропітка та філігранна робота?

— Складаю віночок цілий день, можу й два дні плести, бо не завжди подобається результат. Іноді розмотую всю конструкцію і починаю все спочатку. Люблю, щоб все було ідеально. Останній етап полягає у тому, що зав'язую стрічки. Віночок може бути не тільки білим, але й кольоровим. Наприклад, зараз я працюю над віночком, у якому поєднуються жовті, червоні та білі квіти. Колірна гама залежить від того, яке вбрання буде у нареченої. Серед весільних аксесуарів також популярні бутоньєрки, гребінці, заколки… Кожна наречена хоче бути красивою та неповторною.

Весільний віночок може бути й кольоровим

— Чи траплялись у вашій творчості дива?

— Розповім таку історію. Якось, коли плела вінок з живих квітів, подумала про те, що я ніколи не була в горах, але дуже хотілося б їх побачити, походити, подихати гірським повітрям, позбирати рослини. Це була моя мрія. У цей день я була запрошена на один захід, де проводила майстер-класи з плетіння купальських вінків. Наприкінці заходу до мене підійшла жінка з дівчинкою і дала мені камінчик з надписом «Передай далі». Виявилось, вони побували у горах і за традицією захотіли передати естафету іншій людині. В мої плани подорожі не входили і я навіть не хотіла той камінчик брати, бо це відповідальність. Подумала: кому і де я його передам, якщо не збираюсь подорожувати? Але сталося так, що мені запропонували роботу в польському курортному містечку, яке знаходиться в долині між двох гір. Гори — це така краса, що словами не передати. Моя мрія так несподівано здійснилась. А камінець, до речі, поїхав подорожувати вже з іншими людьми…

Весільні аксесуари, які створює українська майстриня Лідія Мосійчук, ніжні та вишукані

— Яке ваше творче кредо?

— Виготовлення віночків — це моє покликання. У кожному сплетінні квітів я втілюю силу природи, красу традицій і душу жіночності.

Раніше колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк розповіла про роботи відчизняних фарфористів на тему українського весілля.

Фото з альбому Лідії Мосійчук

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