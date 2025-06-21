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Випросив: Трампа таки номінували на Нобелівську премію миру
Президента США Дональда Трампа, який заявив про припинення підтримки Києву замість обіцянки закінчити війну між рф та Україною, номінували на Нобелівську премію миру.
Рішення ухвалив уряд Пакистану. Про це йдеться у повідомленні уряду на сторінці Х.
«Уряд Пакистану вирішив офіційно рекомендувати президента Дональда Дж. Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року на знак визнання його рішучого дипломатичного втручання та ключового лідерства під час нещодавньої індійсько-пакистанської кризи» , — зазначили у відомстві.
У повідомленні йдеться, що завдяки «великій стратегічній далекоглядності і видатному державному мисленню» президента Трампа, вдалося «зменшити рівень напруженості» між Індією та Пакистаном, «добитися припинення вогню і запобігти масштабному конфлікту між двома ядерними державами, який міг би мати катастрофічні наслідки для мільйонів людей у регіоні та за його межами».
У повідомленні назвали голову Білого дому «справжнім миротворцем та прихильником вирішення конфліктів через діалог».
І сам Трамп не припиняє позиціювати себе як миротворця. Він назвав своєю особистою заслугою досягнення миру між Демократичною Республікою Конго та Руандою, представники яких, як очікується, підпишуть мирний договір у Вашингтоні наступного тижня, повідомляє Бі-бі-сі.
Трамп назвав «це великим днем для Африки та для всього світу», але й поскаржився, що не отримає Нобелівську премію миру за це.
«Що б я не робив, Нобелівську премію мені не дадуть, у тому числі за росію/Україну та Ізраїль/Іран» , — цитує видання слова Трампа в соцмережі Truth Social.
Щодо російсько-української війни, то Трамп досі не зробив жодних дійових кроків для наближення миру. А росія, відчуваючи повну безкарність, продовжує нищити Україну.
Ситуація на Близькому Сході займає Трампа більше, ніж війна в Україні. Президент США закликав Іран капітулювати, але залишив можливість вирішити питання з ядерною зброєю шляхом переговорів.
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