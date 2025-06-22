Зазвичай знавці кулінарних секретів рекомендують брати для шашлика свинину. Ну, а маринади кожен пропонує свої. Наприклад, шеф-кухар Валентина Саєнко радила маринувати м'ясо з додаванням томатного соку та меду.

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А її колега Володимир Ярославський є прибічником «стриманості» — він прагне не забивати смак продукту великою кількістю спецій. Виключення — традиційна азійська кухня. «Тож і з шашликом так — всього потрошку, але обов’язково багато цибулі», — ділиться він своїми секретами у соцмережі.

Інгредієнти: 1 кг свинячого ошийку;

250 г цибулі;

12 г солі;

Чорний та духмяний мелений перець;

Трішки гірчиці, ворчестер і/або гострий перець чи паприка. Приготування: РЕКЛАМА М'ясо (краще ошийок) нарізати прямокутниками завтовшки 2,5 см.

Цибулю тонко нарізати та сильно пом'яти руками, вичавлюючи сік на м'ясо.

Додати трохи прянощів, сіль, перемішати та залишити у холодильнику на ніч (чи на 2−3 години). Ворчестер можна замінити на соєвий соус.

Перед смаженням відкинути цибулю, а м’ясо трохи змастити олією для скоринки.

Нанизати м'ясо на шампури та томити на вуглях.

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