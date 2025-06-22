41.54 / 42.07 47.94 / 48.67
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Головне — не забити смак спеціями: рецепт ідеального шашлика від Володимира Ярославського

15:53 22 червня 2025
Рецепт шашлику від Володимира Ярославського Фото&nbsp;— скріншот

Зазвичай знавці кулінарних секретів рекомендують брати для шашлика свинину. Ну, а маринади кожен пропонує свої. Наприклад, шеф-кухар Валентина Саєнко радила маринувати м'ясо з додаванням томатного соку та меду.

А її колега Володимир Ярославський є прибічником «стриманості» — він прагне не забивати смак продукту великою кількістю спецій. Виключення — традиційна азійська кухня. «Тож і з шашликом так — всього потрошку, але обов’язково багато цибулі», — ділиться він своїми секретами у соцмережі.

Інгредієнти:

  • 1 кг свинячого ошийку;
  • 250 г цибулі;
  • 12 г солі;
  • Чорний та духмяний мелений перець;
  • Трішки гірчиці, ворчестер і/або гострий перець чи паприка.

Приготування:

РЕКЛАМА
  • М'ясо (краще ошийок) нарізати прямокутниками завтовшки 2,5 см.
  • Цибулю тонко нарізати та сильно пом'яти руками, вичавлюючи сік на м'ясо.
  • Додати трохи прянощів, сіль, перемішати та залишити у холодильнику на ніч (чи на 2−3 години). Ворчестер можна замінити на соєвий соус.
  • Перед смаженням відкинути цибулю, а м’ясо трохи змастити олією для скоринки.
  • Нанизати м'ясо на шампури та томити на вуглях.

Рецепт свинячої корейки з часником, орегано та розмарином читайте на нашому сайті.

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

700

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт кабачкової закуски з часником. Фото&nbsp;— скріншот

Швидка закуска з кабачків: з'їдають навіть ті, хто їх не любить

Олександр Прохоров

«Наші захисники втрачають життя за цю землю, а вам хочеться „качати“ під Моргенштерна?»: український хореограф звернувся до українців

Карта Таро «Шістка мечів». Фото з відкритих джерел

Карта Таро тижня: що на нас чекає з 23 по 29 червня

Таро-прогноз на 23 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку&nbsp;— Фото: Pixabay

Скорпіонам — «Імператриця», Дівам — «Дев'ятка Кубків», а Левам — «Верховна Жриця»: Таро-прогноз та поради карт на 23 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів