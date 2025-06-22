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Головне — не забити смак спеціями: рецепт ідеального шашлика від Володимира Ярославського
Зазвичай знавці кулінарних секретів рекомендують брати для шашлика свинину. Ну, а маринади кожен пропонує свої. Наприклад, шеф-кухар Валентина Саєнко радила маринувати м'ясо з додаванням томатного соку та меду.
А її колега Володимир Ярославський є прибічником «стриманості» — він прагне не забивати смак продукту великою кількістю спецій. Виключення — традиційна азійська кухня. «Тож і з шашликом так — всього потрошку, але обов’язково багато цибулі», — ділиться він своїми секретами у соцмережі.
Інгредієнти:
- 1 кг свинячого ошийку;
- 250 г цибулі;
- 12 г солі;
- Чорний та духмяний мелений перець;
- Трішки гірчиці, ворчестер і/або гострий перець чи паприка.
Приготування:
- М'ясо (краще ошийок) нарізати прямокутниками завтовшки 2,5 см.
- Цибулю тонко нарізати та сильно пом'яти руками, вичавлюючи сік на м'ясо.
- Додати трохи прянощів, сіль, перемішати та залишити у холодильнику на ніч (чи на 2−3 години). Ворчестер можна замінити на соєвий соус.
- Перед смаженням відкинути цибулю, а м’ясо трохи змастити олією для скоринки.
- Нанизати м'ясо на шампури та томити на вуглях.
Рецепт свинячої корейки з часником, орегано та розмарином читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот700
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