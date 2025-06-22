- 09:45 Українські дрони підпалили паливні резервуари під Ростовом
- 08:58 Київ знову під ударом: пошкоджено станцію метро, зруйновано багатоповерхівку, є загиблі
- 08:18 Дівам варто зосередитися на деталях, а на Скорпіонів чекає емоційний сплеск: гороскоп на 23 червня
- 07:59 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 22.06 22:28 Із чим не варто поєднувати плетені сумки: деякі нюанси вас здивують
- 22.06 22:01 Незвичайний джем: вариться так просто, що ви здивуєтеся
- 22.06 21:30 Уся в талановиту маму: Дженніфер Лопес натякнула на захопливу співпрацю з донькою
- 22.06 21:12 «Це самогубство»: експерт про рішення парламенту Ірану закрити Ормузьку протоку
- 22.06 21:01 Зменшує хронічні запалення: корисні властивості бурякового соку, який вважається суперпродуктом
- 22.06 20:45 «У вінку кожна квітка має символічне значення», — колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк
- 22.06 20:33 З перших днів війни пішов боронити країну: в бою на Донеччині загинув нацгвардієць з Київщини
- 22.06 20:08 Фаршировані гриби в духовці: пікантний та вишуканий перекус
Уся в талановиту маму: Дженніфер Лопес натякнула на захопливу співпрацю з донькою
Дженніфер Лопес обожнює бути мамою та докладає всіх зусиль, щоб її 17-річні близнюки, Еммі та Макс, насолоджувалися життям якомога далі від зайвої уваги. І хоча Максу, як видається, подобається залишатися приватною особою, донька готова йти слідами своєї мами. Вона вже кілька разів виступала на сцені з Джей Ло. А нещодавно Еммі сфотографували з мамою в Лос-Анджелесі, коли вони заходили до танцювальної студії — можливо, це натяк на майбутню співпрацю.
Можливо, Еммі просто хотіла подивитися на маму під час роботи, але очевидно, що талановита дівчина-підліток зацікавлена професією Джей Ло. На відміну від Макса, Еммі також кілька разів бачили на червоній доріжці разом із мамою.
Зовсім нещодавно, у березні, вони відвідали прем'єру фільму «Отелло» в Нью-Йорку. До них також приєдналася сестра Джей Ло, Лінда Лопес, яка поділилася кількома фотографіями з цього зіркового вечора на своїй сторінці в Instagram, як пише hellomagazine.com.
Нагадаємо, що Еммі також приєдналася до Джей Ло під час її світового турне It's My Party у 2019 році, коли дівчинці було лише 11 років, а також вони виступали на сцені Супербоулу у 2020 році.
Нащодавно стало відомо, яку обіцянку Дженніфер Лопес дала дітям після розлучення з Беном Аффлеком.211
Читайте нас у Facebook
«Наші захисники втрачають життя за цю землю, а вам хочеться „качати“ під Моргенштерна?»: український хореограф звернувся до українців