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Уся в талановиту маму: Дженніфер Лопес натякнула на захопливу співпрацю з донькою

21:30 22 червня 2025
Дженніфер Лопес з дітьми та сестрою

Дженніфер Лопес обожнює бути мамою та докладає всіх зусиль, щоб її 17-річні близнюки, Еммі та Макс, насолоджувалися життям якомога далі від зайвої уваги. І хоча Максу, як видається, подобається залишатися приватною особою, донька готова йти слідами своєї мами. Вона вже кілька разів виступала на сцені з Джей Ло. А нещодавно Еммі сфотографували з мамою в Лос-Анджелесі, коли вони заходили до танцювальної студії — можливо, це натяк на майбутню співпрацю.

Можливо, Еммі просто хотіла подивитися на маму під час роботи, але очевидно, що талановита дівчина-підліток зацікавлена професією Джей Ло. На відміну від Макса, Еммі також кілька разів бачили на червоній доріжці разом із мамою.

Зовсім нещодавно, у березні, вони відвідали прем'єру фільму «Отелло» в Нью-Йорку. До них також приєдналася сестра Джей Ло, Лінда Лопес, яка поділилася кількома фотографіями з цього зіркового вечора на своїй сторінці в Instagram, як пише hellomagazine.com.

Нагадаємо, що Еммі також приєдналася до Джей Ло під час її світового турне It's My Party у 2019 році, коли дівчинці було лише 11 років, а також вони виступали на сцені Супербоулу у 2020 році.

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Нащодавно стало відомо, яку обіцянку Дженніфер Лопес дала дітям після розлучення з Беном Аффлеком.

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