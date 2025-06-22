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Із чим не варто поєднувати плетені сумки: деякі нюанси вас здивують
Плетені сумки — ода літу. Вони чудово вписуються в стилі бохо-шик, кежуал, романтичний, кантрі, етно… Найкраще такі сумки поєднуються з натуральними тканинами — такими як льон, бавовна, денім, та із взуттям на плоскій підошві чи невеликому підборі. Але в діловому стилі вони навряд чи будуть доречними, особливо якщо великого розміру і прикрашені черепашками та підвісками у тематиці морського відпочинку. Винятком можуть бути дизайнерські лаконічні моделі.
Не варто поєднувати пляжні сумки з вечірнім вбранням.
Такі сумки ефектно виглядатимуть на відпочинку у поєднанні із сарафаном, шортами з майкою, тунікою. Також образ можна доповнити капелюхом.
Важливо пам'ятати, що пляжні сумки мають чітку прив'язку до сезону. У поєднанні з плащем або пальто вони виглядатимуть безглуздо.
Купуючи будь-яку річ, відразу запитайте себе, де і як її використовуватимете, з чим поєднуватимете. Те, що вона красива, ще не є аргументом для того, щоб її придбати. Хоча, якщо дуже подобається, то, звичайно, можна купити та підбирати гардероб під річ, яка вас зачарувала (таке явище відоме як ефект Дідро).
Раніше Ольга Сметанська поділилася секретами вибору ідеальної сумки на кожен день.
Фото з альбому Ольги Сметанської270
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